Mejores libros, documentales, emergentes y más cosas de 2019

Como cada año, empezamos nuestro resumen de 2019 con listas diversas de documentales, películas y libros relacionados con la música, lo mejor de nuestra sección 7 Minutos al Día dedicada a descubrir nuevas bandas y artistas emergentes, y finalmente, como siempre, un recuerdo para la gente del mundillo que nos ha dejado en este año que termina.

Mejores documentales y películas de 2019

Amazing Grace – Aretha Franklin (Sydney Pollack)

Cuando falleció Aretha Franklin muchos en redes sociales se habló mucho del famoso documental truncado de la diva. ¿Conocen esa historia? El director primigenio de la misma, Sydney Pollack, se fue en 1972 a Los Ángeles en busca de la iglesia bautista misionera de New Temple, para grabar un documental cuyas canciones saldrían editadas en vinilo. Pero lo que iba a ser un film glorioso tornó en toda una leyenda pues, mira por donde, el director se olvidó de la claqueta y, por tanto, el audio no correspondía con la imagen. Tal cual. Entonces la Warner, cuando vio el desaguisado, guardó en un cajón los rollos y rollos de celuloides. (Toño Martín)

Rocketman (Dexter Fletcher)

Desde el primer hasta el último fotograma engancha Rocketman, sobre todo, a través de las populares y hechiceras canciones que resumen, en dicha obra, la agitada vida del genial Elton John. Sin embargo, al abandonar el cine las sensaciones posteriores son algo contradictorias acerca de este film. Según mi propio punto de vista, aunque la cinta sobre el propio Elton no ofrezca la sensación de ser tan impactante ni mayúscula como la de Queen, sí que es cierto que la biografía transportada al celuloide acerca uno de los más deslumbrantes e inspirados astros de absolutamente toda la cronología del rock, resulta fundamental que la caten los innumerables seguidores “eltonianos” o también para lo que gustan de paladear excelsos musicales en la gran pantalla, entre otro tipo de potenciales espectadores. (Txus Iglesias)

Depeche Mode – Spirits in the forest (Anton Corbjin)

En muchas de sus historias nos veremos identificados, y acabaremos atrapados en ese torrente de energía que despide la actuación, brillantemente filmada, con momentos destacados como “Precious”, “Enjoy the Silence”, “Personal Jesus”, la antes comentada “Never Let Me Down Again” o la apoteosis final de “Just Can’t Get Enough”. Spirits in the forest ayudará al espectador a comprender no solo la vigencia e influencia que continúa teniendo Depeche Mode, sino cómo a través de ese lenguaje universal que es la música, algunos grupos son capaces de hacer desaparecer cualquier barrera idiomática, social, racial o de edad, para unirnos a través de sus canciones. (Manuel Pinazo)

Otros documentales musicales y películas de 2019

David Bowie – Fiding Fame

Ashbury Park: Riot, redemption and rock n roll (Bruce Springsteen)

Mistify (Michael Hutchence)

25 Years of Ill Communication (Beastie Boys)

Michael Jackson: Leaving Wonderland

It’s a Pixies Podcast

PJ Harvey: A Dog Called Money

Marianne & Leonard: Words of Love

Swans: Where Does a Body End?

ZZ Top: That Little Ol’ Band From Texas

Autumn (Bon Iver)

Ara Malikian: una vida entre las cuerdas

Gay Mercader: El gran mercader del Rock and Roll



Mejores libros de 2019

Beastie Boys – El libro (Reservoir Books)

No esperéis una biografía como tal, sino un producto puramente Beastie Boys, que aúna todas sus pasiones y las ensambla de una manera tremendamente original. Una peculiar forma de narrar la historia de cómo tres punks neoyorkinos terminaron convirtiéndose en la banda de rap blanco más popular del planeta. (Manuel Pinazo)

Calles que fueron nuestras: el universo musical de Jarvis Cocker, Richard Hawley y Pulp (Sílex)

En Calles que fueron nuestras, el alicantino Juan J. Vicedo analiza el personalísimo trazado de dos artistas imprescindibles dentro de la música contemporánea británica como son Jarvis Cocker y Richard Hawley. El autor hace un conciso acercamiento a la obra y vivencias de ambos músicos, siempre con el trasfondo determinante de la ciudad de Sheffield (y sus peculiaridades) en la que ambos nacieron, crecieron y desarrollaron sus diferentes fases como artistas y también como personas. (Raúl Julián)

Prince: The beautiful ones (Reservoir Books)

Un libro que encantará a los seguidores de Prince, y que gracias a su espléndida edición, se convierte en uno de los artefactos músico-literarios del año. (Luis Moner)

Otros libros musicales destacados de 2019

Bowie, La historia ilustrada (Blume)

Donald Fagen – Hipsters eminentes (Libros del Kultrum)

Carlos Pérez de Ziriza – No olvides las canciones que te salvaron la vida (Efe Eme)

Toni Castarnado – Ellas cantan, ellas hablan (Sílex)

The Cure: una increíble fábula pop (Blume)

AC/DC – For those about to rock (Blume)

Peter Hook – The Haçienda. Cómo no dirigir un club (Contra)

Christina Rosenvinge – Debut. Cuadernos y canciones. (Penguin Random House)

Javier Cosmen Concejo – La Quadrophenia de Pete Townshend (Sílex)

Tracey Thorn – Otro planeta: memorias de una adolescente en el extrarradio (Alpha Decay)

Roger Daltrey – Mi historia. Memorias del fundador de The Who (Libros del Kultrum)

Johnny Cash y Patrick Carr – Cash. La autobiografía de Johnny Cash (Libros del Kultrum)

Julia Blackburn – Con Billie Holiday. Una biografia coral (Libros del Kultrum)

Brian Wilson – Yo soy Brian Wilson y tú no (Malpaso Ediciones)

Isabel López y Miguel López – Tom Waits, el aullido de la noche (La Linterna Sorda)

Carlos H. Vázquez – Jorge Martínez. Conversaciones Ilegales (Efe Eme)

Jose Luis Martín – Elton John (Redbook Ediciones)

Yo, Elton John (Penguin Random House)

David Aceituno y David M. Buisán – Kurt Cobain. Una biografía (Random Comics)

Carlos Pérez de Ziriza – Música disco: historia, cultura, artistas y álbumes fundamentales (Ma Non Troppo)

Noemí Sabugal – Una chica sin suerte (El Viento)

Javier de Diego Romero – The Kinks. Música, cultura y sociedad (Milenio)

Pere Francesch Rom – Gainsbourg i Dalí, Moi Non Plus (Edicions Cal·lígraf)

Eloy Pérez Ladaga – Historias del Heavy Metal (Ma Non Troppo)

Manu Chao Ilegal – Persiguiendo al clandestino (BAO)

Juanjo Ordás: Bunbury: El mundo sobre el trapecio (Efe Eme)

Gil Scott-Heron. Con las horas contadas (Libros del Kultrum)

Brett Anderson – Tardes de persianas bajadas (Contra)

Anarquía Científica. La fascinante revolución tecno del Aviador Dro (Ediciones La Felguera)

Susana Monteagudo – Amy Winehouse. Stronger than her (Lunwerg)

Susana Monteagudo – Everbody dance (Lunwerg)

Xavier Valiño – Líneas paralelas. 50 portadas esenciales del rock (Milenio)

Lo mejor de 7 Minutos

En 2019 hemos batido todos los récords y hemos presentado en nuestra sección 7 Minutos al Día más de 250 artistas y bandas emergentes, poco conocidas en nuestro país o que buscan algo más de repercusión para su trabajo. Eso sin tener en cuenta los más de 300 vídeos que hemos incluido en nuestra PlayList Emergente semanal. Tanta cantidad hace que sea muy complicado escoger solo unos cuantos, pero tampoco los podemos mencionar a todos. Así pues, estas son nuestras listas, nacional e internacional, de lo más destacado que ha pasado por 7 Minutos al Día.

Nacionales

Mar Colina



Allrighters

Amann and the Wayward Sons

Black TV

Espacea

Eva Vázquez & The Wolves

Golden Wood

Intana

Lázaro

Le Sheik

Ljubliana and the Seawolf

Los Telepáticos

Luminaria

Machina Corde

Martínez

Mireia Vilar

Mocker’s

Nublia

Oest Trip

Pësh

Rrucculla

Sommer Band

Subterráneos

The Gagarins

The Mothercrow

The Niftys

The Seasongs

The Spice Must Flow

Thérèse

Verónica Underluxe

Internacionales

Somehow (Francia)

Albin Lee Meldau (Suecia)

Bluish (Portugal)

Dylan Parkes (Inglaterra)

FTR (Francia)

Grand Reunion (Chile)

Hood Smoke (Estados Unidos)

Kris Kelly (Estados Unidos)

Laura Cox (Francia)

Licia Chery (Suiza)

Lingus (Francia)

Línea Ciega (Argentina)

Louise Lemón (Suecia)

Pastis (Finlandia)

Pharlee (Estados Unidos)

Stonefield (Australia)

Se nos fueron en 2019

En 2019 nos han dejado estrellas nacionales del calibre del gran Camilo Sesto, e internacionales de la talla de Scott Walker, Joao Gilberto, Dick Dale, Ginger Baker, Roky Erickson, Dr. John, Johnny Clegg o Art Neville.

Otros nombres destacados que lamentablemente nos han abandonado este año: Philippe Zdar (Cassius), Dean Ford (Marmalade), Daryl Dragon (Captain & Tennille), Eric Haydock (Hollies), Michel Legrand, James Ingram, Peter Tork (The Monkees), Mark Hollis (Talk Talk), Keith Flint (Prodigy), Hal Blaine, André Williams, Alberto Cortez, Ian Gibbons (The Kinks), Damien Lovelock (Celibate Rifles), David Berman (Silver Jews), Inés Bayo (Los Fresones Rebeldes), Iñigo Muguruza, Neal Casal, el entrañable Daniel Johnston, Rick Ocasek (The Cars), Kim Shattuck (The Muffs, Pixies), Javier Furia (Radio Futura), el siempre divertido Rocky Sharpe, Marie Fredriksson (Roxette) y Ron Loney (Flamin’ Groovies).

Y también: