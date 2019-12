Mejores conciertos y festivales de 2019

Nuevo apartado en nuestras listas de Mejores de 2019 deteniéndonos en la música en directo, estos son los conciertos y festivales que más hemos disfrutado este año.

Como viene siendo tradición hemos querido ponerlos en orden alfabético porque es tremendamente complicado escoger uno que destaque sobre el resto. Hemos añadido incluido igualmente un apartado específico para festivales.

Aquí los tienes, en orden alfabético, divididos en bloques de nacional, internacional y festivales, nuestros mejores conciertos de 2019.

MEJORES CONCIERTOS NACIONALES

Alberto Montero

Lo que dijimos: Me fui con la sensación de que la Belleza no podía ser otra cosa más que eso que había oído. Eso, y los ojos de la niña de pelo ralo y emojis sonrientes. Lee la crónica completa.

Cooper

Lo que dijimos:El pasado sábado día nueve de noviembre a las once de la noche Cooper dejaba de existir y así, inevitablemente, el mundo pasaba a ser un lugar más oscuro y un poco menos bonito. Lee la crónica completa.

Fernando Alfaro & Antonio Arias

Lo que dijimos: El pueblo es soberano, y nunca podrá posicionarse totalmente en contra de la ilusión de unos músicos a pleno rendimiento, a los que no les hace falta ni electricidad ni interacción alguna con el público (tal vez el gran pero de este experimento por otra parte magnífico) para que el jurado haga efectivo su veredicto. Es imposible que todos se vayan a casa satisfechos con la sentencia, pero la presunción de inocencia es algo que en casos como este resulta absolutamente necesario. Lee la crónica completa.

Fuerza Nueva

Lo que dijimos: Y como llegaron, se fueron, sin aspaviento alguno. El arte no los necesita. Nos agita y nos recuerda que su legado sobrevivirá a nuestras vergüenzas. Histórico. Lee la crónica completa.

Ilegales

Lo que dijimos: Ilegales se merecen el momento tan dulce que están viviendo. Llámenlo karma o justicia divina, pero esa maquinaria de rock and roll perfectamente engrasada y comandada por el sempiterno Jorge Martínez, vuelve a sorprendernos cada vez que les vemos en directo y van unas cuantas. Lee la crónica completa.

León Benavente

Lo que dijimos: En efecto, “tengo el país que me merezco”. Un país que debiera pensar si se merece un grupo del empaque, inspiración y arrojo de León Benavente. Lee la crónica completa.

Lorena Álvarez

Lo que dijimos: De hecho, nadie se quería ir, así que después de dos bises no le quedó más remedio que acunarnos con “Nana mapamundi”, cierre de Colección de Canciones Sencillas y de concierto, que nos sirvió de guía para soñar con lugares en los que nunca hemos estado o con tener alas o escamas y ser un animal fiero, sin olvidar que en cualquier caso formamos parte de un mundo muy pequeño, del que somos una ínfima parte y que todo lo que nos rodea, cielo, mar, amigos… es lo que nos hace grandes. Lee la crónica completa.

McEnroe

Lo que dijimos: Con una parroquia entregada a su cadencia melancólicamente constructiva, McEnroe nos regalaron un bis final con una inesperada “Asfalto (libres los animales)” (la canción que acumula más lágrimas de servidor en 2019), imposible de plasmar en su majestuosidad sobre las tablas y menos aún sin el contrapunto fabuloso a la voz de Jimena Lezón, la hija de Ricardo, y una celebrada “Un rayo de luz”, quizás el punto más terrenal de un concierto que nos subió a cielos difícilmente alcanzables. Lee la crónica completa.

Manolo García

Lo que dijimos: Uno, después de ver y escuchar a Manolo García en tantas ocasiones, constata que hacen falta más músicos de su inteligencia, implicados en diversas causas a cual más importante, y que el paso de los años no hace sino aumentar una leyenda labrada a fuerza de trabajo y persistencia. Es evidente que en el plano meramente artístico sus mejores momentos ya pasaron hace tiempo, pero mantenerse a un nivel más que aceptable a estas alturas y seguir proporcionando destellos, cada vez más con cuentagotas, del talento que sin duda posee es un bien del que debemos seguir sacando partido. Lee la crónica completa.

Niño de Elche

Lo que dijimos: Niño de Elche lo ha buscado y lo sabe, por eso, entre las varias frases para enmarcar que dejó durante la noche, me quedo cuando hace referencia a los críticos que dicen de él que no tiene identidad (ni él, ni el público que lo sigue), y contesta que es todo lo contrario: no ser nadie es libertad. Lee la crónica completa.

Pablo Und Destruktion

Lo que dijimos: Pero antes de concluir la velada, y por última vez, pude comprobar in situ cómo un cancionero atractivo se transforma en algo imponente, único e imprescindible, al pasar por una banda con pisada fuerte en su base, y todo un maestro en el manejo de su Gibson de caja, rodeado de mil y un efectos oportunos, con esa seña de identidad tan difícil de manejar bien como es el eco adecuado de su voz, aportando un sentido teatral a sus inicios, finales e interludios. No es de extrañar que acabase celebrando él y todos el éxito de su fracaso. Lee la crónica completa.

Rufus T. Firefly

Lo que dijimos: Sus canciones, odas al poder de la naturaleza y el amor como armas para combatir las miserias de este mundo, se retuercen, mutan y eclosionan en estribillos invisibles, en ritmos sincopados que van y vienen. Su sello es ya inconfundible y su personalidad, arrolladora. Lee la crónica completa.

Santi Campos & Herederos

Lo que dijimos: ¿Es necesaria la épica para triunfar cantando en castellano? No lo creo. Es necesario sonreír, disfrutar y ser buena gente, joder. Lo del talento lo doy por hecho. Celebremos La Alegría, amigos, porque no vamos sobrados de éxitos que avalen la bondad del ser humano. Lee la crónica completa.

Vetusta Morla

Lo que dijimos: A estas alturas, los conciertos de Vetusta Morla pertenecen de forma inevitable a ese tipo de espectáculo en el que, aunque conoces sobradamente y de antemano su contenido, continúa resultando igual de satisfactorio y emocionante. Y ese es, justamente, uno de sus logros y también parte de la grandeza del grupo. Lee la crónica completa.

Viva Suecia

Lo que dijimos: El nivel de estos señores en directo ha crecido como la espuma en los últimos dos años, justo el tiempo transcurrido para que sus últimas canciones hayan cobrado mil y una vidas en los diversos escenarios por las que las han paseado. Ya solo falta esperar, y desear, que lo suyo no sea un espejismo de felicidad en un océano de ofertas en el que cada vez resulta más difícil distinguir el polvo de la paja. Mientras tanto, es lícito considerar a Viva Suecia como lo que son: Una firme realidad. Y en directo, corregida y aumentada. Lee la crónica completa.

MEJORES CONCIERTOS INTERNACIONALES

Bob Dylan

Lo que dijimos: Cien años de música condensados en dos horas. Un cóctel de todos los sonidos creados en aquellas latitudes pasados por la batidora de quien, con toda seguridad, es el tipo que más los ha amado, absorbido, reelaborado y divulgado. El que nos ha enseñado, del que lo hemos aprendido casi todo. Dylan, Bob Dylan. Lee la crónica completa.

The Cult

Lo que dijimos: Con el respetable ya rendido y entregado y una banda conectadísima y gustándose, el bis que nos regalaron aupó aún más la velada hasta convertirla en abiertamente memorable: “Wild flower”, “Rain” y “Love removal machine”, así, del tirón, suponen una metralla legendaria atestiguando una vez más que la inmortalidad sólo se entiende con auténticas exhibiciones de vigencia viva como ésta. Bárbaro. Lee la crónica completa.

Daniel Caesar

Lo que dijimos: El canadiense es un chico tímido, cuando canta se concentra tanto que apenas abre los ojos, su dulzura hermética contrarresta la empatía con la que se dirige al público, y en cuanto los abre, su belleza enamora a cada uno de los allí presentes. Lee la crónica completa.

The Divine Comedy

Lo que dijimos: Para acompañar a la escenografía, Neil Hannon y su más que solvente banda saludaban al personal con ese “Hello. What would you like to know? What would you like to hear?” con el que se inicia “Europop”, un arranque perfecto para ir mostrando todas las facetas que han hecho de ellos uno de nuestros grupos favoritos. Lee la crónica completa.

Dominique A

Lo que dijimos: Al final, el teatro completo en pie despidió a un artista bárbaro, inusual y merecedor de mucho más reconocimiento en un mundo ingrato para quienes dibujan la belleza de puntillas. Lee la crónica completa.

Greta Van Fleet

Lo que dijimos: Tal vez el tiempo les dará o quitará las razones que, de momento, esgrimen poderosas como arma inapelable para reivindicar su identidad: Hay que dedicarle muchas horas a esto para sonar como ellos suenan y tener mucha importancia para estar en muchas bocas, para bien o para mal. Algo deben estar haciendo bien. Lee la crónica completa

Massive Attack

Lo que dijimos: El discurso repleto de imágenes de líderes políticos actuales y eslóganes traducidos al castellano cuestionando nuestro presente confuso a la par que convulso, si bien a veces rayaban lo evidente, encajaron a la perfección con la atmósfera que requería el evento. Lee la crónica completa.

Muse

Lo que dijimos: Muse da un paso más en su directo y se mantienen en esa monarquía reducida de bandas que reinan sobre las macro actuaciones en estadios. La otra buena noticia es que Bellamy recupera su golpe más punk y vuelve a destruir su guitarra atravesando con ella el amplificador tras alcanzar el culmen final de una obra realizada de forma sublime. Chapó. Lee la crónica completa.

Orville Peck

Lo que dijimos: Orville Peck no solo viene a renovar un género musical, también siguiendo la estela de otros artistas como Little Bandit o Hank Pine, da visibilidad al colectivo LGTBI en el Country, cosa harto difícil en una escena así. La próxima vez que veamos al enmascarado y su banda, probablemente ya sea en un gran festival o como mínimo, en una sala tipo La Riviera, por lo tanto: considérate afortunado si estuviste en este concierto. Lee la crónica completa.

Perturbator

Lo que dijimos: Acompañado de sus sintetizadores, un contundente baterista y un potente juego de luces, Perturbator llegaron al escenario en honor de multitudes y no tardaron mucho en ir directos a la yugular con temas tan apocalípticos e inapelables como “Neo Tokyo”, quizás su misil más desenfrenado. Lee la crónica completa.

Superchunk

Lo que dijimos: Victoria aplastante de la vigencia más insultante sobre la nostalgia más apocada. Y yo que lo celebro. Lee la crónica completa.

Tangerine Dream

Lo que dijimos: “Stratosfear” cerró tras dos horas y cuarto el concierto, pero todavía quedaba un último asalto con el delicioso bis de “Session – Am -109bpm”. Entonces sí, se había llegado a los dieciséis temas que han formado el repertorio de este “16 Steps – Random & Revision Tour” y que conforman una especie de retrospectiva bastante complicada de curar. Lee la crónica completa.

Vampire Weekend

Lo que dijimos: Gran concierto de los americanos y enésima prueba de que lo que nos perdemos cuando a las bandas las vemos solamente en festivales. Y no, no busques “Horchata” o “White sky” en el listado de temas, porque se pueden permitir el lujo de no incluirlas en el setlist y, aún así, petarlo. Lee la crónica completa.

Yann Tiersen

Lo que dijimos: Ya fuese rodeado por los mencionados músicos o en solitario tras el piano o al violín, el caso es que Yann Tiersen dejó a su paso la estela de ese genio contemporáneo en el que se ha convertido a lo largo de dos décadas y media. Lee la crónica completa.

Yo La Tengo

Lo que dijimos: Un concierto tan jugoso y relevante que sólo permite su completa asimilación al día siguiente. Es entonces cuando se asume que lo visto está al alcance de muy pocos, tras mantener el grupo intacto el interés y la conexión con su público a lo largo de casi dos horas y media. Superaron el reto con una solvencia acongojante, en una muestra de vigencia, poderío y presencia manifestada desde la aparente discreción de unos músicos que disfrutan tocando honestamente. Lee la crónica completa.

MEJORES FESTIVALES DE 2019

Azkena Rock Festival

Bilbao BBK Live

BIME Live



Blackisback! Weekend

DCODE

Ebrovisión

FIB

Mad Cool

Nosinmúsica

Paraíso

Primavera Sound

Punk In Drublic

Resurrection Fest

Sónar

Tomavistas

Y también: