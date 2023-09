MEMORIALS anuncian fecha exclusiva en Madrid

El Café Berlín de Madrid acogerá el próximo 3 de octubre, en fecha única en España, la presentación en del primer álbum de MEMORIALS, nuevo proyecto de Verity Susman (Electrelane) y Matthew Simms (Wire, It Hugs Back, Better Corners, UUUU).

El dúo lanzaba la pasada primavera el disco doble Music For Film: Tramps! & Women Against The Bomb donde aglutinan una amplia gama de influencias, desde composiciones melódicas y pop hasta ritmos psicodélicos, free jazz, loops de cintas en vivo, drones robóticos y mucho más.

Un trabajo originalmente concebido como banda sonora para dos documentales. «Music For Film Part 1: Tramps!» fue creado para acompañar la pieza del mismo nombre de Kevin Hegge, lanzado en 2022, que explora la vanguardia del Nuevo Romanticismo a fines de la década de 1970. Por otro lado, «Music For Film Part 2: Women Against The Bomb» proporciona la música para el documental de Sonia González sobre las protestas antinucleares en el campamento de Greenham Common. Aunque ambos álbumes mantienen un equilibrio entre composiciones meticulosamente elaboradas y momentos de improvisación, destacan por su singularidad

MEMORIALS menciona una amplia variedad de influencias musicales para «Women Against The Bomb», que incluyen la música folk tradicional inglesa, formas de canto colectivo como las rondas, así como referencias a artistas como Pentangle, Anne Briggs, Bob Dylan, REM y The Smiths. Por otro lado, «Tramps!» muestra influencias de Throbbing Gristle, Cabaret Voltaire, los primeros Kraftwerk, Can y Broadcast.

Lo presentarán en Madrid el próximo 3 de octubre:

MEMORIALS – Café Berlín

Entradas a la venta

Escucha ‘Music For Film: Tramps! & Women Against The Bomb’ de MEMORIALS