Siempre es una gozada ver nacer nuevos proyectos con una vocación experimental, aquellos que construyen sobre la creatividad y que aprovechan al máximo las energías menos convencionales de sus miembros. MEMORIALS se constituye como uno de esos impases necesarios, urgentes. Formado por Verity Susman (Electrelane) y Matthew Simms (al que conocemos eminentemente por su papel en Wire), el dúo que nos atañe se ha lanzado a mostrar su versatilidad dentro de la innovación con un doble álbum sorprendente que emana del encargo de realizar dos bandas sonoras.

Music for Film tiene carácter conceptual en el título, tan real como verídico. Dividido entre Tramps! y Women Against The Bomb, ambas partes conforman ese recurrente anhelo de los músicos de acercarse a las sinergias con el séptimo arte. Este es un doble lanzamiento que nos lleva a recorrer las posibilidades musicales existentes dentro del concepto de la banda sonora. Y es así, difuso, porque las constricciones del término pueden acabar matando la concepción de nuevos sonidos, a pesar de que, en este caso, estemos realmente antes dos bandas sonoras.

Aquí encontramos una posibilidad para ubicar la experimentación más extrema, en su sentido romántico, en un catálogo ficticio e imposible de sonidos y piezas que construyen dos entidades separadas. Para la instrumentalización de Tramps!, la producción de Kevin Hegge sobre la escena neorromántica, Susman y Simms pusieron sobre la mesa una propuesta que abarcaba desde el ars sonora con repeticiones caóticas (“We Live Here” o “Feel of Time”) y benditas abrasiones (“Tramps!”) hasta un technopop analógico y abrasivo (“What A life”) en el que tienen cabida piezas de tinte místico que evolucionan dentro de la electrónica más aceptada (“Sportswear Couture”).

Por otro lado, para Women Against The Bomb el concepto es algo menos experimental y recorre con fortuna el pop (“It’s In Our Hands” o “March To Greenham”) o se acerca tímidamente a la psicodelia (“It’s No Choice”), pero siempre con un sentimiento de sororidad y protesta que se induce con un mayor uso de las voces a coro, y que opta por reflejar con contundencia el espíritu de la película para la que fue concebida (llegando a su apogeo con ese “Women Standing Strong” que cierra el capítulo).

Recordemos en este punto que el documental dirigido por Sonia González versa sobre las protestas iniciadas a principios de los 80 por un grupo de galesas contra el almacenamiento de armamento nuclear en la base aérea de Greenham Common, por lo que en la propuesta de MEMORIALS también hay sitio para la motivación (“We Will Fight”), aunque el producto final aglutine una sensación única y acertada sobre la musicalización de dicho documental.

Escucha MEMORIALS – Music for Film