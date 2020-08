Midnight Oil estrenan su primera canción en 17 años

Los fans de Midnight Oil de todo el mundo por fin podemos escuchar una canción nueva de la banda, “Gadigal Land”. Mañana se estrenará a nivel mundial un vídeo especial ‘en estudio’ de la canción durante la emisión en la cadena NITV de los Premios Nacionales de Música Indígena (NIMA, en inglés) y se transmitirá de forma simultánea en todo el país a través de Double J, National Indigenous Radio Service, TEABBA, Facebook, Youtube y Twitter.

La canción toma su nombre de los dueños originarios de Sidney, muchos de los cuales continúan viviendo en la ciudad. Las tierras Gadigal (también a veces escrito “Cadigal”) incluyen lo que ahora es el centro de Sídney y áreas que abarcan desde South Head hasta el oeste interior. ‘Gadigal Land’ es un provocativo relato de lo que sucedió en este lugar y en otros sitios de Australia desde 1788.

Este es el primer single completamente nuevo del grupo en casi 20 años. Presenta colaboraciones especiales de los vocalistas Kaleena Briggs, Bunna Lawrie y Dan Sultan y una sección escrita y presentada por el poeta de Gadigal Joel Davison. Como todas las nuevas grabaciones de la banda, fue producida por el colaborador habitual Warne Livesey, que también estuvo al mando en los legendarios álbumes de Midnight Oil Desel & Dust, Blue Sky Mining y Capricornia.

Esta canción de rock incendiario pertenece a THE MAKARRATA PROJECT, un mini-álbum temático de colaboraciones con artistas indígenas. Midnight Oil donará la parte de los beneficios que reciba de este lanzamiento a organizaciones que buscan promover la Declaración Uluru desde el Corazón en particular y la reconciliación indígena de manera más amplia. Sony Music igualará la contribución del artista.

Después de siglos de lucha por el reconocimiento y la justicia, la Declaración Uluru de 2017 exigió que quede reflejada en la Constitución una ‘voz de las Primeras Naciones’ y el establecimiento de la Comisión Makarrata para supervisar los acuerdos y la veracidad entre los gobiernos y los pueblos aborígenes y los isleños del estrecho Torres.

Es evidente que este mini-álbum ha resultado ser de lo más oportuno, y de una manera que nadie podría haber anticipado, a medida que el movimiento Black Lives Matter crece exponencialmente a nivel mundial y renueva el enfoque local sobre las muertes de aborígenes que están bajo custodia. Sin embargo, THE MAKARRATA PROJECT se grabó a finales del año pasado después de que la banda volviera a unirse para una gira europea. Entraron al estudio con aproximadamente veinte canciones, de las cuales siete giraban en torno a la temática de la reconciliación, por lo que decidieron grabar ese lote de material por separado junto a varios colaboradores indígenas (el resto de las nuevas grabaciones están programadas para su lanzamiento en 2021). Inicialmente, THE MAKARRATA PROJECT se lanzaría con una aparición especial en el Festival Splendor In The Grass en julio pero, tras reprogramarse el evento para octubre, la banda decidió retrasar el lanzamiento. Hoy, Midnight Oil confirma que este mini-álbum colaborativo tan especial se lanzará a finales de octubre a pesar de que el Splendor tenga que cancelar sus fechas de 2020 debido a la Covid-19.

THE MAKARRATA PROJECT se trata de la iniciativa de reconciliación más reciente de las tantas que ha apoyado Midnight Oil a lo largo de los años. Entre ellas encontramos la legendaria gira Blackfella/Whitefella de la banda en la remota Australia con The Warumpi Band en 1986, y que inspiró su éxito global ‘Beds Are Burning’; su gira internacional con Yothu Yindi; el proyecto BURNING BRIDGES y la controvertida actuación de los Oils en la Ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos de Sídney, donde llevaban la palabra “Lo siento” estampada en la ropa, con la intención de añadir más presión en la campaña por una disculpa a la ‘Generación robada’.

Midnight Oil dice: “Siempre hemos estado encantados de ofrecer nuestra voz a quienes piden justicia racial, pero realmente parece que hemos llegado a un punto de inflexión. Instamos al gobierno federal a prestar atención a los mensajes de la Declaración Uluru y actuar en consecuencia. Esperemos que esta canción y el mini-álbum THE MAKARRATA PROJECT que hemos creado junto con nuestros amigos de las Primeras Naciones puedan ayudar a evidenciar un poco más la necesidad urgente de una reconciliación genuina en este país y en muchos otros lugares”.