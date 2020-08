Black Sabbath celebran el 50 aniversario de Paranoid

Considerados como los creadores del Heavy Metal, la legendaria banda de Birmingham, Black Sabbath celebra en 2020, el 50 aniversario de su multiplatino álbum ‘Paranoid’, con una edición 5-LP / 4CD, que BMG editará el próximo 9 de Octubre de 2020. Destaca en esta edición de lujo, las grabaciones de dos conciertos inéditos de la banda registrados en 1970 y muchos más detalles.

Los dos primeros vinilos presentan por una parte el álbum original remasterizado de ‘Paranoid’ y por otra la Mezcla Cuadrafónica (Quad Mix) en Estéreo, que solo se edito en formato “cartucho/cassette de 8 pistas” en 1974 y que lleva está descatalogado desde entonces. Es la primera vez que esta original mezcla, aparece en formato exclusivo en vinilo. Los otros tres discos de la colección son inéditos en formato vinilo y exclusivos en esta Deluxe Edition.

El primero se grabó el 31 de Agosto de 1970 en Montreux, Suiza, poco antes del lanzamiento de ‘Paranoid’. Este disco reproduce el atronador y original sonido de entonces de Black Sabbath, a través de nuevas canciones como “Hand Of Doom” o “Iron Man”, mezclando de forma interesante los temas “N.I.B.” y “Behind The Wall Of Sleep” de su primer y debut álbum. El segundo concierto fue grabado unos meses después en Bruselas durante la actuación de la banda para la televisión belga. Las versiones no oficiales de estas grabaciones clásicas han circulado en el pasado (con muy escasa calidad), pero nunca han sonado tan bien como en esta nueva y especial edición.

El set de cinco LP también incluye un libro de tapa dura con anotaciones de la época, entrevistas con los cuatro miembros de la banda, fotos inéditas, memoralia, recuerdos, un póster en color, así como una réplica del “Tour Book” (libro oficial de gira) que se vendía en el merchandising durante el “Paranoid Tour” mundial.

Paranoid’ es el segundo álbum editado por el cuarteto formado por Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward como Black Sabbath.

El disco se convirtió rápidamente en superventas, siendo el primer álbum de la banda en encabezar las listas del Reino Unido. En EE.UU. ha vendido más de 4 millones de copias.

Hoy en día, canciones como “War Pigs”, “Planet Caravan”, “Iron Man” y por supuesto, “Paranoid”, han sido y continúan siendo, inspiración de varias generaciones de músicos en todo el mundo.