Llega la nueva edición de Purple Weekend Estrella Galicia

El Festival Purple Weekend Estrella Galicia regresa a León durante los días 3,4,5,6 y 7 de diciembre al Palacio de Exposiciones y a las calles de León en su trigésimo segunda edición y ya ha puesto los abonos y entradas a la venta en internet en MarcaEntradas y la web WeGow.

Un Festival Ciudad que tendrá este 2021 como cabezas de cartel a la británica Fay Hallam con el grupo Plays Mankin’ Time y The Spitfires (también del Reino Unido) junto a los daneses The Beatophonics, que tocarán el día 5 de diciembre en el Palacio de Exposiciones de León. En este día estelar también se sumarán los franceses The Blue Bird y los ingleses 79ers.

El Festival Purple Weekend Estrella Galicia cumple 32 ediciones -la anterior no se pudo celebrar por la pandemia del coronavirus en 2020- y volverán a las calles de la ciudad la indumentaria sixtie y las motos clásicas con su tradicional ‘Scooter Run’, además de los conciertos en el Glam Theatre (a las 15:00 horas), los Alldayers y los Allnighters, exposiciones culturales y un sin fin de actividades y diversión.

Novedad: el Purple Familiar

Un año en que este Festival Purple Weekend Estrella Galicia también ofrece un evento novedoso para el lunes 7 de diciembre, con el llamado ‘Purple Familiar’ en el que tocarán los grupos Petit Pop, Domani Sapone y Art and Beauty; además de varias actividades lúdicas.

Más de quince grupos tocarán durante el Festival. La fiesta de inauguración del Purple será el viernes 3 de diciembre en la Sala Babylon a partir de las 21.30 horas, con la actuación de los Goodbye Brators.

También volverá el escenario de tarde del Glam Theatre, donde a partir de las 15 horas tocarán el sábado los leoneses Los Tang y el domingo el grupo Las Penas. Habrá pinchada Alldayer después de los dos conciertos (hasta que comiencen los conciertos del Palacio de Exposiciones a partir de las 18:00 horas) que serán fuera de abono y costarán cinco euros.

El sábado 4, en el Palacio, actuarán (abriendo las puertas a partir de las 18 horas y por este orden) los grupos Hummo, Los Modernos, Los Estantes, Chucho y Biznaga. El domingo 5, con el mismo horario, comenzarán The Blue Bird e irán seguidamente The 79ers, The Spitfires, The Beatophonics y Fay Hallam.

Los Allnighters, en el Palacio de Exposiciones

También será novedad en el festival Mod por excelencia de España que los Allnighters se disfrutarán en el segundo pabellón del Palacio de Exposiciones de León en vez de El Palacín como en la última edición de 2019. Se ha preparado un nutrido programa de pinchadas Alldayers en este espacio (además de los Allnighters antes referidos) y entre los DJ destaca la vuelta al Purple de uno de sus fundadores, Alex Cooper.

Programación Purple Weekend Estrella Galicia

Viernes 4 de diciembre

Fiesta inaugural con GoodBye Brators (20.30 horas) en el Babylon

Sábado 4 de diciembre

Sala Glam Theatre (15 horas): Los Tang + Pinchada Alldayer

Palacio de Exposiciones de León

Alldayers a partir de las 12:30 horas

CONCIERTOS (a partir de las 18:00 horas)

Hummo

Los Modernos

Los Estanques

Chucho

Biznaga

[Allnighter posterior en el segundo pabellón del Palacio de Exposiciones]

Domingo 5 de diciembre

Sala Glam Theatre (15 horas): Las Penas + Pinchada Alldayer

Palacio de Exposiciones de León

Alldayers a partir de las 12:30 horas

CONCIERTOS (a partir de las 18:30 horas)

The Blue Bird (Francia)

The 79ers (Reino Unido)

The Spitfires (Reino Unido)

The Beatophonics (Dinamarca)

FAY HALLAM & Plays Makin’ Time (Reino Unido)

[Allnighter posterior en el segundo pabellón del Palacio de Exposiciones]

Lunes 6 de diciembre

PURPLE FAMILIAR

Palacio de Exposiciones de León

CONCIERTOS (de 12:30 a 18:00 horas)

Petit Pop

Domani Sapone

Art and Beauty

Martes 7 de diciembre

Sala Glam Theatre (15 horas): evento por concretar