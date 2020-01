Morrissey estrena un adelanto de su nuevo disco

Morrissey empieza el año recordándonos que en marzo de 2020 tendrá nuevo disco. El que fuera vocalista de The Smiths vuelve tras su disco de versiones California Son (2019) y el discreto Low In High School (2017).

I Am Not A Dog On A Chain será su título y ha sido grabado en St-Remy, Francia, de nuevo con su productor Joe Chiccarelli. Según define el artista el álbum contiene “lo mejor de mí… demasiado bueno para ser verdad… demasiado cierto para ser considerado bueno…”. La primera canción que conocemos del mismo es “Bobby, Don’t You Think They Know?”, una pieza que deja a un lado el pop de guitarras con el que Morrissey nos estaba acostumbrando en los últimos tiempos y ahonda en la experimentación, con una gran producción. En la canción sorprende la presencia como segunda voz de Thelma Houston, cantante estadounidense de soul, R&B y música disco que da un contrapunto interesante a la voz de Mozz.

Todo parece indicar que lo nuevo de Morrissey, tal y como hemos pedido en más de una ocasión, explorará nuevos caminos tal y como parece apuntar este adelanto en el que nos encontramos un toque de música negra, saxofones y un teclado muy sugerente. Hablando de teclado, la canción ha sido compuesta entre su teclista Gustavo Manzur y el propio Morrissey.