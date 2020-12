Mort Garson – Music From Patch Cord Productions (Sacred Bones/Popstock!)

Aunque con frecuencia se asocie a sonidos bastante más contundentes, el siempre interesante sello neoyorquino Sacred Bones vuelve a probar su ausencia total de prejuicios con el lanzamiento de la presente retrospectiva sobre Mort Garson. Hay catálogos que, para entenderlos y valorarlos justamente, deben ser enmarcados en su contexto espacio-temporal. Es lo que sucede con la obra del canadiense, considerado uno de los pioneros de la electrónica gracias al rendimiento que, durante las décadas de los sesenta y setenta, obtuvo de los mitificados sintetizadores Moog, siendo además el firmante del célebre Mother Earth’s Plantasia (Homewood, 76).

Music From Patch Cord Productions (Sacred Bones, 20) es una recopilación de rarezas e inéditos del músico de ochenta y tres años de edad, que compila un total de diecinueve piezas de diferentes pelajes y probatorias a su vez de la obsesión del artista a la hora de buscar posibilidades inéditas y sonidos diferentes. El resultado de la investigación puede ser inquietante o juguetón dependiendo del momento, si bien el aspecto de las composiciones podría interpretarse, a día de hoy, como inofensivo, básico o incluso ingenuo. Al menos en cuanto a apariencia, porque no debe menospreciarse la importancia que ciertos hallazgos supondrían en su origen y cómo, de algún modo, aquella experimentación abrió puertas a otras posibilidades. Algo que puede apreciarse en “Cathedral Of Pleasure”, las cinematográficas “Space Walker” y “Realizations Of An Aeropolis”, el descarado ramalazo funky setentero de “Dragonfly”, la naif “This Is My Beloved”, o las diferentes partes de “Music For Advertising”. También resulta papable en tomas alternativas de “Rhapsody In Green” y “Ode To An African Violet”, o durante las versiones instrumentales de “Is He Trying To Tell Us Something” y “Theme from Music for Sensuous Lovers Part I”. Todas ellas, junto a sus compañeras de disco, sugieren la influencia del autor en multitud de artistas de generaciones posteriores.

Restaurado y remasterizado por Josh Bonati a partir de material analógico, Music From Patch Cord Productions (Sacred Bones, 20) es una muestra del futuro plasmada en el pasado, que llega ahora para descolocar definitivamente el vector espacio-tiempo. Un documento de teórico interés global que, en la práctica, resultará apropiado para los fanáticos del propio Garson y también para aquellos que quieran iniciarse en el legado del autor. Porque, a pesar de todo y siendo sinceros, para el resto de aficionados la referencia bien podría resultar algo densa o incluso carecer de interés en firme más allá de lo meramente curioso.

Escucha Mort Garson – Music From Patch Cord Productions