Motörhead anuncian un directo grabado en Berlín

El 5 de diciembre de 2012, en el Velodrom de Berlín, Motörhead realizó uno de sus conciertos alemanes más importantes de su carrera, en el que se congregaron 12.000 fanáticos delirantes, encantados y dementes durante el Kings of The Road Tour.

El próximo 23 de abril, Silver Lining Music lo editará con el título de Louder Than Noise… Live in Berlin en CD con DVD extra, vinilo doble y a través de sus plataformas de streaming favoritas.

Con la participación de Ian ‘Lemmy’ Kilmister, Phil Campbell y Mikkey Dee, Louder Than Noise … Live in Berlin es una demostración del poder que el trío había mantenido durante mucho tiempo. La suya era una alineación que había pasado décadas rompiendo barreras de sonido, doblando oídos y diezmando arenas en todo el mundo, entregando constantemente el Motörgospel a cientos de miles de fanáticos, y esta alineación fue la más larga de Motörhead por un tiempo considerable.

Estas serán las canciones Louder Than Noise… Live in Berlin de Motörhead

I Know How to Die

Damage Case

Stay Clean

Metropolis

Over the Top

Doctor Rock

String Theory

The Chase Is Better Than the Catch

Rock It

You Better Run

The One to Sing the Blues

Going to Brazil

Killed by Death

Ace of Spades

Overkill