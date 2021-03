Especial R.E.M. 30 años del exitoso ‘Out Of time’

Out of Time de R.E.M. se publicaba en de marzo de 1991 y aunque quizá no se encuentre entre sus discos más redondos, ha pasado a la historia como la obra que les convirtió en super estrellas, la demostración plausible de que bandas independientes pueden terminar por convertirse en mediáticas sin perder su identidad.

Ganador de un Grammy al mejor álbum del año, vendió nada menos que 12 millones de copias y consolidó al grupo como parte de la cultura pop estadounidense. Su séptimo trabajo fue un salto sin red, una colección de canciones en las que asumieron ciertos riesgos, más allá de contener el que fue el mayor éxito comercial de su historia: “Losing My Religion”.

Los hasta entonces reyes de las radios universitarias pasaron a copar las listas de todos los países gracias a un single que arrasó a nivel colectivo. Antiguos hitos en su carrera como “Stand,” “It’s The End Of The World As We Know It” o “The One I Love” quedaban relegados en popularidad por un sencillo que dio el espaldarazo definitivo a una ya por entonces sólida trayectoria. Esa bella melodía construida junto a una mandolina fue el punto álgido de un lanzamiento que tenía muchas más caras que ofrecer.

La apertura de la genial “Radio Song” parecía introducirnos en la clásica balada melódica de los de Athens, pero pronto la canción crecía, empezaba a añadir elementos y terminaba por adquirir toques de hip hop apoyados en los coros de KRS-One, líder de Boogie Down Productions. Un aperitivo que daba paso a su LP más ecléctico y arriesgado hasta la fecha.

El cambio de planteamientos de R.E.M. era obvio, Peter Buck dejaba a un lado la guitarra, mucho menos presente en el conjunto que de costumbre, y le daba a los teclados y la mandolina. Otro de los cambios más notables fueron las letras de Stipe, que dejaban a un lado el tono político y se centraban en los sentimientos. Por aquella época hablaba de ello así: “Como letrista, no debería estar encadenado a esta imagen de que cada canción que escribo tiene que ser sobre la difícil situación de las personas sin hogar o el medio ambiente. No puedo hacerlo todo el tiempo, y no quiero encasillarme en ser un cantante de folk político en una banda de rock. Cada canción de este disco es una canción de amor. Esto es algo que nunca habíamos hecho antes. He escrito canciones de amor, pero eran bastante oscuras y oblicuas. Estas canciones tratan sobre todo tipo de amor, excepto quizás el amor por la patria”. Otra de las grandes canciones del álbum es “Near Wild Heaven”, otro de sus sencillos, con la voz de Mike Mills.

Como seguro recordaréis, Out Of Time también contiene la canción más abiertamente pop de toda su carrera, “Shiny Happy People”, para la que se hicieron acompañar de Kate Pierson, una de las vocalistas del grupo The B-52’s que doblaba las voces a Stipe junto a Mike Mills y daba fuelle a esta saltarina pieza que algunos se tomaron en el momento de su publicación como una pequeña mancha en la historia de R.E.M. Por muy tontorrona que pueda parecer, trata sobre esas visiones utópicas de felicidad, que a menudo son poco más que una simulación ideada para enmascarar el verdadero desencanto que nos rodea.

Algo más que singles

Más allá de sus cuatro singles, el disco es uno de los más influyentes de la década de los 90, conteniendo igualmente grandes canciones como la oscura “Country Feedback”, un lamento quejumbroso sobre la desintegración del amor, la oda a la soledad que es “Half a World Away” o la bonita “Texarkana”, también con la voz de Mills, acompañada de una guitarra cristalina y arrebatadora; mi canción favorita del conjunto.

Todo lo contenido en este disco ya venía anticipado en sus seis trabajos anteriores. Fue la culminación de un recorrido que no llegó a su cima, simplemente cambió de dirección y les ayudó a crecer y a convivir con el éxito para seguir deslumbrando al mundo en entregas posteriores. Una colección de canciones tan diversa como conmovedora, que aunque no se encuentre entre nuestros favoritos, sí que es una de las más importantes. Larga vida.

Escucha Out Of Time de R.E.M.