Nadine Shah anuncia disco y lanza single

Nadine Shah anuncia su cuarto disco de estudio Kitchen Sink, el cual será editado el próximo 5 de junio por Infectious Music. Además, ya podremos disfrutar del video de su primer single “Ladies For Babies (Goats For Love)”. El video, dirigido por Matt Cummins y Shah, cuenta con la estrella Craig Parkinson (Line Of Duty / Black MIrror) en un entorno que mira hacia atrás a un tiempo y lugar donde el contexto de la canción se siente muy a gusto.

Sobre el tema, la propia Nadine Shah declara: “Mi hermano hizo un comentario sexista cuando era más joven. Hizo una pintura en el que un hombre abrazando a una cabra con la frase “Ladies For Babies, Goats For Love”. Siempre me quedó grabado, supongo que sonaba tonto, pero en realidad porque incluso en aquel entonces sabía su verdadero significado e intención. También estaba pensando en muchas de las canciones que hubiera estado escuchando en ese momento, canciones que canté inocentemente sin cuestionar el significado. ‘Ladies for Babies’ es una respuesta directa a ‘All That She wants’ de Ace of Base. Invertí el género y me burlé de un marido que no espera nada más de mí, como esposa, que cargar a su hijo y desempeñar el papel de la obediente esposa trofeo subordinada. Solo que esta vez la amante es un animal de granja. Gran parte de mi álbum explora temas de sexismo y tradición. No se trata solo de la bestialidad, lo prometo”.

Kitchen Sink sigue el álbum Holiday Destination 2017 nominado al Premio Hyundai Mercury de Shah, una unificación triunfante de un mensaje político con un ritmo contagioso que recibió elogios de la crítica, incluido el ‘Álbum independiente del año’ de los Premios AIM, un ‘Álbum independiente del año # 7’ de BBC 6 Music y # 5 de The Quietus, así como puestos destacados en las listas de Loud and Quiet y The Line of Best Fit.