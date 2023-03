Natalie Merchant tendrá nuevo disco en abril

Natalie Merchant avanza»Tower of Babel», que forma parte de su próximo álbum de estudio, Keep Your Courage, programado para ser lanzado el 14 de abril.

Keep Your Courage es el noveno disco de estudio de Merchant y el primero en presentar canciones nuevas desde la publicación de su álbum homónimo en 2014. Un trabajo ecléctico producido por la propia Merchant y que cuenta con colaboraciones de artistas como la cantante Abena Koomson-Davis del grupo Resistance Revival Chorus, la banda folk celta Lúnasa, el clarinetista sirio Kinan Azmeh y el trombonista Steve Davis. Incluye nueve canciones escritas por Merchant y arreglos orquestales de Gabriel Kahane, Stephen Barber, Colin Jacobson y Megan Gould.

«Las canciones contenidas en este álbum fueron escritas y grabadas durante la pandemia mundial que comenzó en el invierno de 2019 y está en su quinta ola mientras escribo, en el otoño de 2022. Ha sido, y sigue siendo, un periodo de gran flujo y miedo a todos los niveles: global, nacional, comunitario, familiar, personal. Pero este no es un álbum sobre el coronavirus o el caos que provocó. En su mayor parte, este es un álbum sobre el corazón humano. La palabra ‘coraje’ tiene su raíz en la palabra latina para corazón, cor, y la vemos una y otra vez en muchos idiomas: le coeur, il cuore, o coração, el corazón. Este es un ciclo de canciones que traza el viaje de un corazón valiente».

En «Tower of Babel», Merchant reflexiona sobre la atmósfera de miedo y confusión que ha caracterizado el mundo recientemente debido a la pandemia, el cambio climático, la inestabilidad económica, la política demencial y las consecuencias de un Tribunal Supremo conservador. Un tema con una clara orientación Soul y cuenta con arreglos de viento del reconocido trombonista Steve Davis.

Escucha ‘Tower of Babel’ de Natalie Merchant