The Delgados, leyendas del indie escocés, están de vuelta

The Delgados leyendas del indie escocés, vuelven a la vida después de su separación amistosa en la primavera de 2005. La banda, que tomó su nombre del ciclista segoviano Perico Delgado, tuvo una breve carrera, de apenas una década en la que facturó los discos Domestiques (1996), Peloton (1998), The Great Eastern (2000), Hate (2002) y Universal Audio (2004).

Pop genial y melódico, canciones para el recuerdo y un sonido muy especial. Al separarse, Emma Pollock pasó a disfrutar de una carrera en solitario, al igual que Alun Woodward, que inició el proyecto Lord Cut-Glass, mientras que otros miembros se centraron en el sello independiente Chemikal Underground.

The Delgados se han reformado de momento con una serie de shows en vivo programados para enero de 2023. Emma Pollock lo contaba así en Twitter:

I genuinely never thought I’d ever get to play these songs live again. So excited to be announcing that The Delgados are reforming. https://t.co/ervMFDQeQX

