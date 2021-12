Nathaniel Rateliff & The Night Sweats – The Future (Fantasy / Stax)

Es indudable que Nathaniel Rateliff se maneja con soltura y buen gusto entre esa mezcla de soul y funk (con trazos de folk) ofertada en cada uno de los discos que llevan su firma, tanto que el vocalista va camino de convertirse en una estrella de primer orden. El de St. Louis presenta ahora nueva entrega junto a The Night Sweats, tras facturar el año pasado aquel trabajo en solitario de título ‘And It’s Still Alright’ (Fantasy/Stax, 20) y con la intención de seguir alargando la senda de un éxito que, en su caso, parece certificado de antemano.

Tanto que los once temas que componen ‘The Future’ (Fantasy/Stax, 21) suenan inmaculados, perfectamente medidos y pulidos para su fácil asimilación por parte de un público generalista. Y esa es, a la vez, virtud y lastre del presente álbum, además de una de las cualidades más palpables del mismo. La referencia más reciente de Rateliff es un disco de incuestionable mérito compositivo e interpretativo, pero adolece de falta de nervio y un punto de visceralidad sacrificado en beneficio de ese corte épico que apuntala todo el elepé. Una circunstancia finalmente determinante en el devenir del asunto y que motiva que, durante algún que otro tramo, la secuencia sea inofensiva e incluso algo aburrida.

Sucede a pesar de destacadas como “Survivor”, “Oh, I”, la vintage “Love Me Till I’m Gone”, “Something Ain’t Right”, “Baby I Got Your Number” o “I’m On Your Side”, piezas todas ellas vistosas y radiables que en realidad resulta complicado cuestionar. ‘The Future’ (Fantasy/Stax, 21) es, en definitiva, un disco funcional y prensado con la clara intención de seguir escalando posiciones. Una obra no exenta de valor artístico pero que, por momentos, se ve engullida por una producción artificial que resta credibilidad al valor intrínseco de las canciones.

Escucha Nathaniel Rateliff & The Night Sweats – The Future