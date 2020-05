Protégete del Covid-19 con estas energy drone de Devo

El merchandise que va a generar el Covid-19 en todo el mundo hará que dentro de un tiempo lo veamos como uno de los momentos más singulares de la historia de la humanidad.

Tenemos que salir protegidos a la calle, a la hora de ir a trabajar o de acudir a cualquier comercio y ¿qué mejor que hacerlo molando?

Ya hemos visto mascarillas de Bowie, The Beatles o Joy Division:

Y ahora Devo nos sorprenden con la actualización de su icónico casco conocido como Energy Drone a los tiempos de la pandemia. Puedes comprar este y otro equipo de protección en su tienda.

Newly launched Official DEVO Online Store OPEN NOW! Personal Protection Equipment & more! https://t.co/UEx2olS2wq pic.twitter.com/it6aK3fmLg

— DEVO (@DEVO) May 15, 2020