Necesitamos música en directo en ‘Bienvenido a los 90’

En Bienvenido a los 90 echamos mucho de menos la música en vivo con la nueva situación, por eso en el programa de hoy os invito a dar un paseo por algunas de las salas y de los festivales de nuestro país en los años 90.

Suenan:

01 – Pixies – Isla De Encanta + Into The White (Sala Universal Sur, Madrid 17/09/90)

02 – Nirvana – Stay Away + On a Plain (Palacio de los Deportes de la Comunidad, Madrid 03/07/92)

03 – Héroes del Silencio – Entre dos Tierras + Avalancha (La Riviera, Madrid 20/11/95)

04 – Manic Street Preachers – Motown Junk (Pabellón del Real Madrid, Madrid 24/10/92)

05 – Primal Scream – She Power (KGB, Barcelona 07/02/90)

06 – Suede – Cant Get Enough +Trash (FIB 07/08/99)

07 – Skunk Anansie – Charity (Doctor Music Festival, 13/07/97)

08 – Morente y Lagartija Nick – Omega (Espárrago Rock, 04/04/98)

09 – The Cranberries – Promises + Animal Instinct (La Riviera, Madrid 22/04/99)

10 – Mano Negra – Magic Dice + Mala Vida (Universal Sur, Madrid 27/02/1991)