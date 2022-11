Niña Polaca (La Paqui) Madrid 25/11/22

Parece que su último single —y avance del nuevo disco que saldrá en 2023— es una metáfora de su presente como grupo. Niña Polaca está entrando en una nueva etapa en su carrera y este fin de semana ha sido su transición: algo así como un pretérito imperfecto.

Sin embargo, en su single la banda habla del pretérito perfecto. Y no del simple: no son de recrearse en el pasado. Más bien del compuesto. Y es que si algo explica el éxito actual de Niña Polaca es su recorrido en los últimos dos años. Un camino que a partir de este fin de semana cambiará tras la despedida de su —todavía— guitarrista, Sandra Sabater, en La Paqui (Ochoymedio).

Es un adiós que llega en dos partes. El primero de los conciertos, celebrado el viernes 25, fue una “extended version” de los shows habituales de la banda. Cerca de dos horas en las que sonaron las esperadas “Nora” o “Madrid sin ti” o sorpresas como “Interestelar” que el grupo había guardado en el cajón el pasado verano.

Y es que los últimos meses han sido frenéticos para la banda madrileño-alicantina. Una oportunidad en la que han presentado su último trabajo, Asumiré la muerte de Mufasa, en múltiples festivales consolidando así su directo y demostrando el pasado viernes que la profesionalidad en el escenario no está reñida con entrar en sintonía con el público.

Porque precisamente el foso es imprescindible en sus conciertos. Cada línea coreada, cada pogo, incluso cada salto forman parte del show, que no sería lo que consiguió ser La Paqui sin cada uno de los asistentes, junto a los que bajó Álvaro Surma, guitarrista y vocalista del grupo para, irónicamente, celebrar “La muerte de Mufasa”.

Sin embargo, muchas veces ese dinamismo mencionado juega malas pasadas en la salud mental, un tema del que, por suerte, parece que se está rompiendo el tabú. Es lo que explicaba la guitarrista del grupo —también componente de Ginebras y con un incipiente proyecto personal, Grasias— cuando anunció que dejaba el grupo hace unas semanas.

Toda salida conlleva imperativamente una entrada, pero en el caso de Niña Polaca las incorporaciones vienen por partida doble aunque de mismo origen. Ruba —en sustitución de Sandra Sabater— y Claudia —a a partir de ahora al teclado—, componentes de Muro María, serán los nuevos integrantes de Niña Polaca. Como Simba, anoche fueron presentados en el concierto y pudieron tocar los primeros temas del que ahora será también su grupo.

Pero no fueron los únicos que, además de Niña Polaca, pisaron la pasada noche el escenario. Como ya es costumbre y con tan buena acogida por los fans como siempre, Ginebras acompañó a su prácticamente “banda hermana” trayendo unos minutos de verano con “Magaluf”.

Puede que este sea el motivo por el que esta despedida no supo a adiós. Festivales, conciertos en ciudades, ensayos, eventos… Como escribió en su cuenta de Twitter Sandra Sabater antes de su último concierto, la tristeza no tiene cabida porque, como fan de la banda, tocar una última vez sus canciones es todo un honor. Y lo de fan, por lo general, es algo que no admite despedidas.

Y en cuanto a Niña Polaca y su futuro, en una escena indie como la española el éxito es condicional, pero a juzgar por el adelanto de su nuevo trabajo, estaremos hablando de un “futuro perfecto”.