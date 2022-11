Escucha el nuevo single de Morrissey, ‘Rebels Without Applause’

Hace pocas fechas Morrissey confirmaba que en febrero tendría nuevo disco, Bonfire Of The Teenagers. Días después dijo que finalmente la fecha se aplazaba y que dependería de Capitol, su nuevo sello, decidir el momento de su edición.

En verano de 2021 Morrissey nos contaba: “Bonfire Of Teenagers ha sido terminado en Los Angeles. El peor año de mi vida concluye con el mejor disco de mi vida”. Para hablar de su último disco inédito por no encontrar sello que se lo publicase y analizar la actualidad, publicaba una entrevista realizada por su sobrino Sam Esty Rayner en la que nos daba muchas pistas del futuro, de cómo sonarán sus nuevas canciones y del regreso de uno de sus grandes compañeros para el siguiente álbum.

Acabamos de conocer uno de los temas del que será sucesor del más que digno I am not a dog on a chain (2020), una canción que ya ha estrenado en diversos shows en vivo llamada «Rebels Without Applause». Un single de pop de guitarras con cierto deje a The Smiths que anticipa el que puede ser otro interesante álbum.

Escucha ‘Rebels Without Applause’ de Morrissey

Foto: Fernando del Río