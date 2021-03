El sello 4AD celebra sus 40 años con disco muy especial

4AD cumplió 40 años como sello el año pasado, y como celebración tardía, ha anunciado un recopilatorio especial de versiones llamado Bills & Aches & Blues.

La compilación presenta a 18 de sus artistas actuales que versionan una canción del pasado de 4AD: un experimento creativo arraigado en el espíritu de colaboración y una instantánea de 4AD, 41 años después de su inicio.

La colección se editará el 2 de abril en formato digital y en vinilo y CD el 23 de julio, incluyendo además una caja especial de vinilo de lujo a finales de este año.

Este será su contenido:

01 Tkay Maidza Where Is My Mind? ( Pixies )

02 U.S. Girls Junkyard ( The Birthday Party )

03 Aldous Harding Revival ( Deerhunter )

04 The Breeders Dirt Eaters ( His Name Is Alive )

05 Maria Somerville Seabird ( Air Miami )

Side 2:

06 Tune-Yards Cannonball ( The Breeders )

07 Spencer. Genesis ( Grimes )

08 Helado Negro Futurism ( Deerhunter )

09 Efterklang Postal ( Piano Magic )

10 Bing and Ruth Gigantic ( Pixies )

Side 3:

11 Future Islands The Moon Is Blue ( Colourbox )

12 Jenny Hval Sunbathing ( Lush )

13 Dry Cleaning Oblivion ( Grimes )

14 Bradford Cox Mountain Battles ( Breeders )

Side 4:

15 SOHN Song To The Siren ( Tim Buckley )

16 Becky and The Birds The Wolves Act I and II ( Bon Iver )

17 Ex:Re Misery Is a Butterfly ( Blonde Redhead )

18 Big Thief Off You ( The Breeders )

Las primeras cinco canciones ya están disponibles: escucha la versión de Pixies de Tkay Maidza, la versión de The Breeders de His Name Is Alive, la versión de Birthday Party de U.S. Girls, la versión de Deerhunter de Aldous Harding y la versión de Air Miami de Maria Somerville.