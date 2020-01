The Cure comparten un mini documental de su última gira

The Cure nos tienen a la espera de desvelar después de mil y un rumores, las canciones de su inminente nuevo disco (¿O serán tres?). El 2019 ha sido un año muy especial para los de Robert Smith, tras un 2018 en el que regresaron a los escenarios por su 40 aniversario, a editar ediciones ampliadas de sus discos y lo más importante, a volver a grabar.

Parece mentira, pero en todo 2019, The Cure fueron capaces de realizar todas estas cosas que recordamos, empezando por la gira conmemorativa de los 30 años de Disintegration. La pasada primavera, antes de iniciar su tour por festivales, fijaron su residencia en el Opera House de Sydney (Australia) dentro de la programación del Vivid Festival. Cinco shows que concluían el 30 de mayo con el último concierto que verá la luz próximamente.

Después de llevar al cine el histórico concierto en Hyde Park celebrado el verano de 2018 en Londres, ese festival llamado The Cure 1978-2018 40th Anniversary que cubrimos en Muzikalia fueron elegidos para entrar en el Rock And Roll Hall Of Fame junto a artistas como Radiohead, Def Leppard, Stevie Nicks, Roxy Music, The Zombies, y Janet Jackson. Una emotiva ceremonia que contó con todos los miembros vivos de la banda. Ahí estaban Michael Dempsey, Lol Tolhurst, Porl Thompon, Simon Gallup, Boris Williams, Perry Bamonte, Jason Cooper y Reeves Gabrels, junto a Trent Reznor, de Nine Inch Nails que fue el encargado de presentarles.

Pocas semanas después, se embarcaron en una gira de festivales para calentar motores por su nuevo disco, unos shows que pudimos vivir en Mad Cool 2019 y que hoy se encargan de volver a recordarnos en cierta manera. The Cure han compartido un vídeo en sus redes que funciona como pequeño documental detrás del escenario de estos últimos conciertos. Un documento de apenas siete minutos elaborado por los miembros del equipo técnico del grupo, en el que se puede ver el buen ambiente reinante, los viajes, a los técnicos de instrumentos, de luces y sonido y a los miembros de la banda interpretando “Fascination Street”.

Viene presentado como: “Una mirada íntima a la vida de un equipo durante una gira itinerante. Filmado desde el lado izquierdo del escenario durante la gira de festivales en verano de 2019. The Cure canta”Fascination Street” para millones de personas en todo el mundo. Filmado y editado por Chadwick Merryweather”