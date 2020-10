Novio Caballo regresan con el himno petardo “Celebritis”

Nunca fue más necesaria la música de un grupo como Novio Caballo: Gamberro, desvergonzado y con más ganas de cachondeo que tú, con las narices para juntar a Raffaella Carrá con Cabaret Voltaire en el mismo tema. Hay que dejarse llevar.

“Celebritis” es una versión del tema compuesto por el prolífico Luis Miguelez (Dinarama, Glitter Klinik, Lolita Express), con un estribillo terapéutico en el cual colaboran entre otros Rafa Val y Alberto Cantúa de Viva Suecia y Olaya de Axolotes Mexicanos. Produce Carlos Hernández.

Un estribillo coral grabado en el confinamiento que pretende ser el nuevo “We are the world, we are the children” petardo.