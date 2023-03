Nuevo sencillo de Bullitt, que publicarán álbum en breve

La banda catalana Bullitt regresa con un nuevo álbum, B Major, tras ocho años desde su último disco. B Major verá la luz el próximo 5 de mayo a través del sello BCore con formato físico editado en colaboración con Cgth Records, La Agonía de Vivir y Saltamarges. Un disco en el que nos prometen que encontraremos ejemplos de todos los estilos que el grupo de punk rock melódico ha cultivado a lo largo de los años, desde precisamente el punk rock («Avalanch», «Time of the year») pasando por el indie rock («Counters», «For a while») y el power pop («Fix myself», «Step in the real») hasta llegar al rock alternativo de los 90, el grunge e incluso el hard rock («Out of sight», «Hold the light»).

Tras haber adelantado ya «Fix Myself», Bullitt publicaron hace unos días como sencillo el tema «The conflict». Una canción con toda la potencia y la épica del grupo que nació de un riff durante unos ensayos, un riff que parecía no llegar a ningún sitio hasta que un buen día surgió una melodía y un ritmo y todo cobró sentido. «The conflict» une las armonías vocales de Lemonheads o Superchunk con la energía y la electricidad de Foo Fighters o Jimmy Eat World. La voz femenina que se escucha en la canción es la de Isa Fernández (Charades, Aries, Magia Bruta).

El videoclip que acompaña al single, obra de Xavi Vicens, nos muestra a Bullitt en los Ultramarinos Costa Brava durante las sesiones de grabación de B Major, su nuevo disco, bajo la atenta mirada de Santi García.

Bullitt estarán presentando su nuevo disco el próximo 13 de mayo en el Altimira Festival de Cerdanyola del Vallès. Posteriormente lo harán el 26 del mismo mes en la sala Atzavara de Sant Feliu de Guíxols y el 30 de junio en el Cicle A Prop, en Espai Jove l’Estació de Girona.

(la foto de cabecera es obra de Roger Ortega)