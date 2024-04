30 años de His’n’Hers, el trampolín a la gloria de Pulp

A pesar de haber iniciado su carrera a finales de los 70 y de haber publicado su debut en 1983, Pulp no habían conseguido tener la transcendencia merecida. Freaks (1987) y Separations (1992) fueron dos discos interesantes, pero los de Sheffield no dejaban de ser un grupo del montón sin nada verdaderamente reseñable a sus espaldas, encontrándose en una encrucijada creativa y existencial.

Con la resaca de Madchester tornando en britpop, los últimos coletazos del shoegaze y el ocaso del grunge, la escena necesitaba un toque de sofisticación que recaló en los de Jarvis Cocker. Fue en abril de 1994 cuando His ‘n’ Hers llegó como toda una declaración de principios, un manifiesto que capturó la esencia de un momento y la proyectó al mundo. No solo fue el primer escalón hacia el éxito comercial para Pulp -que terminaría de explotar con Different Class un año después- sino que fue un espejo en el que se reflejó la juventud de la época y un catalizador que ayudó a definir una era.

Con este trabajo, se adentraron en las profundidades de la esociedad británica, explorando temas como la clase, el género y la sexualidad con una honestidad y un ingenio que resonaron en el corazón de la escena. Pocos escritores de canciones habían demostrado esa habilidad para convertirse en la voz de una generación. La música del Reino Unido necesitaba nuevos héroes y más allá del rock sin fisuras de Oasis, el pop clásico de Blur o el dramatismo existencial de Suede, llegaba este portento de ironía, sofisticación y pop.

El impacto de His ‘n’ Hers fue inmediato. Su capacidad para fusionar melodías pegadizas con la agudeza lírica y una estética glam, terminó por reflejar ansiedades y deseos con una claridad que pocos artistas lograron igualar. Las canciones del álbum y sus personajes vívidamente dibujados, funcionan como estudios de caso que revelaban las tensiones y contradicciones de la vida cotidiana. Historias de amor, lujuria y desilusión, en las que cualquiera podría sentirse reflejado.

La habilidad de Pulp para fusionar ritmos trepidantes alcanzaba su cenit en cortes como «Babies» o «Do You Remember the First Time?», clásicos populares que han trascendido y siguen funcionando con la misma solvencia que cuando fueron escritos. Más allá de su innegable magnetismo lírico, His ‘n’ Hers también supuso una ruptura estilística con sus tres discos anteriores. Con una producción más pulida y una instrumentación refinada, trascendieron las limitaciones del género indie, abriendo nuevas fronteras para explorar.

«Lipgloss» y «She’s a Lady» encapsulan esta evolución, fusionando el glamour del pop con la oscuridad del rock alternativo de una manera que resultó seductora, pero ahí también estaban la inmediatez de «Joyriders», los claroscuros de «Acrylic Afternoons», la pasión de «Happy Endings» o la emoción de «Have You Seen Her Lately?». Pulp no solo creó un álbum con el que lo cambió todo, sino que también esculpió un monumento atemporal a la vida suburbana y las emociones.

