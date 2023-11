Como cada domingo, llega el momento de repasar en Muzikalia la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra playlist ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Guardafuegos – Magia

Asesinos del Amor – No solo de amor

Pulp – Background noise

Galerna – Cap. 1: La razón / Cap. 3: Monteriggioni

Bala – Prisas

Triángulo de Amor Bizarro – La carretera nocturna

Christina Rosenvinge – Poema de la pasión

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Sugarcrush – Nostálgicos

Sugarcrush es un grupo formado en 2017 por Kike (batería), Carlos (bajo) y Juanjo (voz y guitarra). En 2023 han consolidado su posición dentro de la escena independiente con el álbum Bohemian Rhapsody 2. Esta semana han publicado el sencillo «Nostálgicos», un tema enérgico de punk rock que habla de aquellas personas que viven continuamente aferrándose al pasado de este país y piensan que cualquier tiempo pasado fue mejor.

A Permanent Shadow – Brother

A Permanent Shadow publicarán un nuevo álbum a principios de 2024, del cual comentan que tendrá más guitarras y un sonido más duro. Será el tercero del trío y aborda temas relacionados con las relaciones tóxicas y disfuncionales tanto a nivel personal como geopolítico. Esta semana ha salido el sencillo «Brother», primer adelanto del nuevo disco.

Ricardo Portman – Up in the air

Ricardo Portman ha lanzado hace pocos días un nuevo sencillo, «Up In The Air», con el sello MusicHunters Records. Se trata del primer adelanto de su próximo disco, Turpentine, previsto para 2024. Grabado en Cerdanyola del Vallès (Barcelona) el pasado mes de septiembre, el propio Ricardo se encargó de la voz solista y coros, guitarras acústicas y eléctricas, el bajo acústico y las palmas.

Edu Errea – Louise

Hace poco, en esta misma sección de las canciones de la semana, te presentamos un nuevo tema de Edu Errea adelanto de su inminente nuevo álbum, que se titulará I Became What I Hated. Esta semana Edu ha lanzado otro avance, la canción «Louise». Un buen tema de soul que trata sobre la dificultad de encontrar bienestar en soledad tras el final de una relación. Edu Errea estará presentando su nuevo disco el 2 de diciembre a las 13h en la sala Fotomatón de Madrid. Ya se pueden adquirir las entradas en el siguiente enlace.

Los Radiadores – Moriré más por ti

Los Radiadores han publicado esta semana la canción «Moriré más por ti», primer adelanto de su nuevo disco Sorbos de electricidad que saldrá a la venta en enero de 2024. «Moriré más por ti», uno de sus temas más viscerales y punk, se presenta con un vídeo realizado por Carla Navarro, joven promesa del audiovisual valenciano que ha captado la esencia del grupo a la perfección.

Venturi – La noria

Tras publicar a principios de año su último EP, Esta Historia Ya No Está Disponible, Venturi regresan con «La Noria», primer adelanto del que será su próximo disco. Una canción con un sonido garage, punk e incluso post-punk, que cuenta la historia de una novia que sufre un cambio de planes en el último minuto. Venturi estarán presentando sus nuevos temas en el Bee Week 2024. Ya puedes adquirir tus entradas en este enlace.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.