Delaporte regresan con ‘Me la pegué’ y anuncian concierto en La Riviera

Delaporte inician una nueva etapa musical que pone un énfasis especial en la música en vivo, esa que se crea en el momento y conecta verdaderamente con la audiencia. Un nuevo paso que se abre con «Me la pegué», el primer sencillo adelanto de su próximo trabajo, programado para el próximo año.

En este proyecto, producido por ellos, se explora el tema de que todas las representaciones del amor romántico que ha encontrado en películas y canciones, siempre acaban en decepción. A través de pulsantes ritmos de hard techno, se desnuda emocionalmente en un intento de liberarse de la toxicidad que ha marcado sus relaciones pasadas, al mismo tiempo que nos brinda un himno a la vida presente en un tono alegre y auténtico.

«No quiero seguir hablando de amor romántico, es mentira, y la mejor forma de salir de ello es viviendo una fiesta con tu gente; es un proceso sanador. El invierno pasado me fui de Madrid, donde parece que tiene que pasar todo. Fue en Asia central y después en Cantabria donde empecé a componer el nuevo álbum y me di cuenta de que bailar me cura, de que el techno me cura y me llena el corazón y que es tan verdad como que respiro. En mis pedradas interiores que me impiden pasármelo bien, utilizo mis letras como mantras” comenta Sandra.

En esta canción y en las que se publicarán próximamente, la gente es el foco de atención a lo largo de todo el proceso creativo, haciendo protagonistas a las personas que acuden a los conciertos; también en las portadas y en los videoclips. Además, en sus redes sociales conectarán con su público de una forma aún más cercana, con live sets sorpresas y quedadas inesperadas, donde lo único que importará es pasarlo bien.

“Tener este espacio y soledad me ha abierto el mundo. Quiero estar de fiesta con la gente, hacer más comunidad. Sergio y yo nos hemos dado cuenta de que al final el protagonista es el público y que la mejor forma de disfrutar de él es viviendo el momento. Esa energía nos cura y nos hace volar. Es un feeling mutuo, que solo sucede aquí y ahora”, concluye Sandra.

Delaporte anuncian un concierto el 9 de febrero en la sala La Riviera de Madrid, que incluye la posibilidad de adquirir una entrada doble para los compradores que quieran disfrutar, además, de una sesión especial en directo en la sala El Sol el 7 noviembre (hasta completar aforo). Los tickets estarán a la venta hoy a las 12:00h en planetevents.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

También están anunciados los conciertos del 13 de octubre en la fiesta de la Hispanidad de Madrid, el 14 en Love To Rock de Valencia, el 28 en la sala Camelot de Salamanca (Directos Vibra Mahou), el 3 de noviembre en la sala Universonoro de Palencia (Directos Vibra Mahou) y el 25 en el Valladolid Intro Music Festival (sold out). Próximamente se comunicarán más fechas.

Escucha ‘Me la pegué’ de Delaporte