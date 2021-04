Nuevo vídeo de Death Valley Girls para ‘Little Girl’

Después de lanzar su álbum Under the Spell of Joy el año pasado, Death Valley Girls comparte un nuevo vídeo de su canción “Little Things” dirigido por Kelsey Hart / The Little Ghost.

Sobre la pista, Bonnie Bloomgarden, vocalista y guitarrista de la banda comenta: “Escribimos ‘Little Things’ para un amigo nuestro que ha estado luchando por su vida con dolor físico durante años. Mientras hablábamos sobre su mala salud, se dio cuenta de lo mucho que todavía amaba soñar. Ambos nos dimos cuenta de que si cambiaba su enfoque hacia la parte de su vida que amaba, incluso cuando estaba soñando o soñando despierto, ¡Se encontraba perfectamente bien!”

Hablando sobre el vídeo, Kelsey Hart dijo: “Mi objetivo para este video era reflejar la esperanza y la alegría desenfrenadas de ‘Little Things’. Bonnie y yo discutimos nuestros sueños a diario, así que quería crear un paisaje de ensueño psicodélico caricaturesco que invitara a todos a bailar, cantar y disfrutar con el optimismo de soñar despierto. Para mantener la producción lo más segura posible por el Covid, utilicé efectos especiales para unir a Death Valley Girls digitalmente. Me inspiré en los Teletubbies, la televisión de acceso público y Tony Oursler”.

Este es el vídeo de Death Valley Girls para ‘Little Things’

Foto: David Fearn