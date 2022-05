Nuevo vídeo del grupo mexicano S7N, “Pachuco”

En la imagen o portada que se usó para la presentación del sencillo “Pachuco” se ve todo muy anormal, extraño, o al menos, muy lejos del estilo que venía operando la banda S7N en sus discos y singles. Las imágenes deformando los cuerpos de los integrantes, o las imágenes a plena luz del día, lejos de la temática oscura o tosca usada por mucho tiempo de la reconocida banda metalera de la CDMX se veía anómalo. ¿De que se trata el nuevo sencillo de S7N? ¿Qué mensaje le están enviando a sus seguidores por medio de esas imágenes? No tenemos idea, pero nos queda claro que el primer sencillo que (al parecer) integrará un futuro EP de covers son una señal inequívoca de que, a pesar de que tienen su lugar en la historia del metal mexicano, los integrantes del grupo siguen innovando, buscando nuevos medios y formas de destacar, siguen inconformes, llenos de ambición artística, de fortaleza, como si se tratara de unos jovencitos que buscan dejar su huella en el mundo y no de unos veteranos que han entregado sencillos emblemáticos en la escena metalera mexicana durante casi diez años de trayectoria.

Cuando se tiene tiempo siguiendo a una banda, cuando se les conoce desde el primer trabajo, cuando se ve que cada sencillo y cada canción va superando a la anterior entrega, llega el instante en que da miedo de pensar que lo que sigue no será tan bueno, da miedo pensar que puede llegar la decadencia de esa banda que tanto admiras. Y cuando se ve que ese grupo retorna después de una larga ausencia, en la que no se sabe nada de ellos y anuncian que regresan con un cover, se piensa lo peor. Se les acabó la creatividad. Pero se podría pensar que no es tan malo, al final “todos lo hacen”, pero al ver que la banda se inclina por una canción en español y de remate el cover es de una canción de ska, el temor se vuelve pánico. Entonces evitas escucharlo, te alejas para no decepcionarte. Sin embargo, llega el momento de afrontarlo y le das play a la plataforma de preferencia. Los primeros minutos de “Pachuco” son vitales, de inmediato escuchas un metal duro y crudo, con esas guitarras radiantes que son un sello de la banda, desde el principio se nota la clara intención de rendir un homenaje a la Maldita Vecindad y a su clásica canción, pero al mismo tiempo es una expresión de que será a la manera de S7N. Para los que crecieron escuchando “Pachuco” como un himno generacional, como un grito de guerra y de rebeldía contra los padres y la sociedad hipócrita de los noventas, es totalmente gratificante escuchar esta canción con un plus de poder y energía demoledora, con más ferocidad, más salvaje, más agresivo. Mao Kanto (vocalista) suena muy bien en español, lleno de pasión, se nota que le vino bien esta experiencia y en ningún instante se le cuestiona la calidad al cantar en este idioma, al contrario, se disfruta y nunca pasa por la cabeza del escucha la idea de saber que siempre ha cantado en inglés. Todo el tiempo se sabe que estas escuchando “Pachuco”; las líneas, las figuras musicales, todo te va diciendo que es esa canción de la Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, pero no es lo mismo, es la versión nueva y mejorada, la versión para el mundo actual, para la nefasta sociedad actual que se ha vuelto más separatista, segregacionista y que le gusta discriminar por inercia.

Este es el S7N post pandemia, no podríamos decir que el mejor S7N en años porque falta escuchar un nuevo álbum completo para compararlo con sus trabajos anteriores, Fearless y Deadline, pero es un S7N inspirado, lleno de buenas ideas como acostumbran. Encontraron a la musa de la pandemia que parecía haberlos desaparecido durante dos años, lo cual no debería sorprendernos ni espantarnos, pues así son las historias de las grandes bandas de rock de todos los tiempos, con desapariciones y regresos con altas y bajas, con penas y glorias; afortunadamente a S7N (Mao Kanto, Israel, Lalo Olvera, Stu y Memo) no le ha llegado todavía la época decadente, ni la época de bajas en creatividad. Los fans de la agrupación deberán aprovechar que se encuentran a punto de vivir quizá uno de los repuntes más importantes de la banda. La adoración excesiva y el gusto por el metal mexicano en español ahora tiene justificación.