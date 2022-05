Bruce Springsteen and The E Street Band anuncian fecha en Barcelona

Bruce Springsteen and The E Street Band vuelven a nuestro país. Los norteamericanos arrancarán su gira europea de estadios el 28 de abril de 2023 en el Estadi Olímpic de Barcelona, en su única fecha en nuestro país en todo el año que viene.

La gira de 2023 significa el regreso de Bruce Springsteen and The E Street Band en directo, desde que en febrero de 2017 finalizara en Australia su gira mundial de 14 meses ‘The River Tour’. La gira fue nombrada como el tour mundial más importante de 2016 por Billboard y Pollstar. El boss lanzana en 2020 su último trabajo, Letter To You.

Springsteen afirma: “Después de seis años, estoy deseando volver a ver a nuestros increíbles y leales fans el próximo año. Y estoy deseando compartir de nuevo escenario con la legendaria E Street Band. Nos vemos el año que viene…y más allá”.

Entradas Bruce Springsteen and The E Street Band en Barcelona

Las entradas para el concierto del 28 de abril de 2023 en Barcelona se podrán adquirir a partir de las 10:00h del miércoles 8 de junio a través de doctormusic.com y entradas.com. El precio de las entradas será de 65, 70, 78, 90, 105 y 125 euros para las entradas de asiento reservado en grada y de 125 euros para Pista Delantera y 82 Euros para Pista Trasera (gastos de distribución no incluidos). Se podrán adquirir un máximo de 6 entradas por compra.

Foto: Danny Clinch