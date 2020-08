Núria Graham publica el videoclip de ‘Toilet Chronicles’

El videoclip de “Toilet Chronicles”, dirigido por Vampire Films, reúne en Ultra-Local Records a Núria Graham con parte de todo eso. Amigos, artistas y compañeros nos cuentan, a través de un juego audiovisual de discos y personas, cuánto tenemos que aprender de todo lo que nos rodea. Es así que los Power Burkas -compositores originales de la canción, titulada por ellos Amor de Garrafa– se encuentran con Louise Samson, Ferran Palau y Leo Palau; con Genís Pena de Alavedra y la joven Greta Ibañez; con parte de Bornstorm y Chaqueta de Chándal; con el gran Miqui Puig y su magia; con Junco y Mimbre, amigos-casi-familia a los que ayudó en la producción de su disco; con los dueños de la tienda…

De repente Ultra-Local, esta querida tienda de discos del Poble Nou de Barcelona, se transforma en el centro del mundo. Un mundo que Núria Graham nos abre a todos nosotros.

Hoy más que nunca interesa mirar a nuestro alrededor sin perder detalle. Coger un calzado cómodo y caminar por las calles de la ciudad -o del pueblo- para redescubrir todo lo que hasta ahora había quedado oculto por los excesos de la red, esos que nos movían a buscar más allá como si la respuesta no estuviera en nuestro entorno más próximo. Las tiendas de siempre, los amigos, las esquinas y carreteras, quizás el buzón donde hace tiempo no dejas una carta, el banco de plaza donde solías juntarte con tus colegas hace no tantos años como crees y tu tienda de discos favorita.

Todo sigue ahí, como al principio.

PRÓXIMOS CONCIERTOS ·

Lunes 3 de agosto

Barretina Fest – Rupià

Entrada libre

Viernes 7 de agosto

Nits al Pati de l’Ós – Seminari de Vic – Vic

Entradas

Martes 11 de agosto

Tiempos Nuevos – Oviedo

Entradas

Sábado 15 de agosto

Les Nits del Primavera – Barcelona

Entradas