The Rolling Stones publicarán el concierto inédito ‘Steel Wheels Live’

Después del extraordinario éxito de la serie #ExtraLicks en su canal de YouTube, The Rolling Stones anuncian su película inédita del concierto de 1989 Steel Wheels Live – Atlantic City, New Jersey. Este último lanzamiento de los archivos de la banda a través de Eagle Rock Entertainment ha sido restaurado, remezclado y remasterizado y estará disponible en múltiples formatos a partir del 25 de septiembre.

Además, se lanzará un picture disc de 10” con “Rock and a Hard Place (Live from Atlantic City)” en la cara A y “Almost Hear You Sigh” (Live from Tokyo Dome)” en la cara B para la segunda fase del Record Store Day de este año, el 26 de septiembre. Este formato será exclusivo para las tiendas de discos independientes de todo el mundo.

En su primera gira en EE. UU. desde 1981, Steel Wheels tuvo un setlist más largo y ambicioso. En las dos horas y media de concierto, The Rolling Stones no solo tocaban sus éxitos, sino que se atrevió a lanzar varias canciones nuevas de su nuevo álbum Steel Wheels. Las interpretaciones llenas de poder de “Terrifying”, “Sad Sad Sad”, “Mixed Emotions”, “Rock and a Hard Place” y “Can’t Been Seen” chisporrotean entre “Jumping Jack Flash”, “(I Can’t Get No) Satisfaction”, “You Can’t Always Get What You Want” y “Gimme Shelter”. Esta fue una declaración de intenciones : los Rolling Stones volvieron a visitar su vasto repertorio mientras mostraban con confianza a dónde iban y los amplios espectros de música que habían explorado a lo largo de su carrera.

Un punto culminante de esta parada particular de la gira de la banda fue cuando se unieron invitados especiales: Axl Rose e Izzy Stradlin de Guns N ‘Roses acompañan a los Stones para la primera presentación en vivo de “Salt Of The Earth”, de su álbum Beggars Banquet de 1968. Eric Clapton trae su blues suave y ardiente en “Little Red Rooster”, y se une a los Stones para respaldar a uno de sus ídolos, la leyenda del blues John Lee Hooker, en “Boogie Chillen”. A destacar que fue la ultima gira con Bill Wyman al bajo.

Steel Wheels Live se lanzará en una versión especial limitada de 6 discos, que incluye la actuación en Atlantic City en DVD, SD-Blu-ray, 2CD, un DVD de su concierto en el famoso Tokyo Dome, así como Steel Wheels Rare Reels, un CD con pistas que no figuraban en la lista de canciones de la gira principal. También estará disponible en 4LPS de 180 gramos en color, 4LP en vinilo negro, DVD, Blu-ray, DVD + 2CD, Blu-ray + 2CD y formatos digitales.