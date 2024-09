Richard Hawley (Sala But) Madrid 23/09/24

Intuímos que a causa del Brexit, «Fuck Brexit, fuck Tories, we are not british, we’re from Sheffield. We are europeans…» esta intimate evening with Richard Hawley ha venido propiciada por las dificultades económicas que supone para muchos artistas girar con banda por Europa si las fechas no son suficientes como para que sea rentable. Poco importó. El formato con el que el músico británico volvió a nuestro país con la compañía de su «hermano» Shez Sheridan desde tiempos de Late Night Final (2002), fue más que adecuado para volver a revivir el placer de degustar esas composiciones en directo.

Había pasado casi una década de su última visita y la buena acogida del notable In This City They Call You Love (BMG), hizo que a pesar de ser lunes, la sala estuviera prácticamente llena. Fue apenas hora y media, pero la fuerza emocional de ese cancionero tiene suficiente poso para generar un ambiente casi mágico, apoyado en un respetuoso silencio que desde antes del concierto se pedía a través de la pantalla y varios carteles de la sala. Un atípico setlist alejado de los momentos más populares de su carrera, tampoco fue obstáculo para disfrutar de los distintos registros que aportaron unas composiciones que llevamos bien dentro desde hace más de dos décadas.

Reconozco mi debilidad por el majestuoso Truelove’s Gutter (2009), oscuro y propicio vehículo con el que abrir la noche mediante la hondura de la crepuscular «As the Dawn Breaks» y el clasicismo de «Ashes on the Fire». Perfecta puerta de entrada a un repertorio que pasó por buena parte de su discografía, disparando a primeras de cambio la luminosa «Tonight the Streets Are Ours», para enseguida volver al recogimiento casi espartano de «’Tis Night» y «The Sea Calls». Dos momentos de altura, que evocaron a grandes crooners de otro tiempo.

Hawley se mostró agradecido, muy comunicativo y bromista, logrando agitar de nuevo al silencioso público con esa melodiosa «Prism in Jeans» tan Everly Brothers, o compartiendo recuerdos de su infancia al tocar la versión de Bo Carter «Corrine, Corrina». Lo mejor estaba por llegar, desarmándonos con la nocturna «Heavy Rain» o la intensa interpretación de «Standing at the Sky’s Edge», oscurísima versión en la que se invocaba al espíritu de Johnny Cash a través de su truculenta letra. El viaje al pasado de la mano de las melancólicas «Something Is…!» y «Precious Sight», completó el tramo más sobrecogedor de la noche.

Todo quedó listo para afrontar el final con la muy celebrada «Just Like the Rain» -única visita a Cole’s Corner (2005)-, la placidez de «Lady Solitude» y ese nuevo himno en que se ha convertido la creciente «Heart Of Oak». El bis arrancó en el mismo punto de partida del show, con la confesional y desarmarnte «For Your Lover Give Some Time» dedicada a su mujer, y se cerró con esos pequeños tesoros («My Little Treasures») que nos hacen la vida más llevadera y enumeró con cierta sorna antes de despedirse.

Fotos Richard Hawley: Manuel Pinazo