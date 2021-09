Oh, See! Festival (Málaga) – Día 3 – 03/09/2021

La tercera jornada del Oh, See! Festival presentaba ya una tanda grupos que redondeaban una sesión larga de música y emociones a pleno sol. Con una buena asistencia de público, y tras la sacudida que supuso el éxito de Vetusta Morla la noche anterior, lo cierto es que lo que deparó esta nueva entrega del evento, no defraudó y mantuvo el nivel de interés.

Abrió Putochinomaricón en versión DJ, que resultó un auténtico desparrame de buen humor e ingenio a base de reírse el primero de sí mismo, lo cual siempre depara cosas buenas, amén de resultar sano y recomendable. Lo suyo es un fenómeno digno de estudio que atrae a un nutrido grupo de seguidores con sus historias surrealistas en versión millennial. Le siguieron los toledanos Veintiuno, que convencieron con su aire desenfadado y sus melodías pegadizas, no en vano están teniendo bastante repercusión y Warner no tardó en ficharlos.

El primer plato fuerte de la noche, el más suculento para servidor, llegó de la mano de Rufus T. Firefly. Algo mermados por un horario que no les benefició para recrear esas atmósferas de psicodelia escapista y envolvente, y por la ausencia de su teclista titular, Marta Brandariz, se hicieron fuertes ante la adversidad y tiraron de clásicos para adaptarse a este contratiempo, cambiando la inercia de sus últimos conciertos en los que están presentando las canciones de su inminente nuevo disco. No faltaron “Magnolia”, “Loto”, “Río Wolf”, “Última Noche En La Tierra” o la definitiva “Nebulosa Jade”, creando un espacio donde tiempo y espacio se confabulan para elevar al oyente a un estado de levitación y paz infinitas. Pocos grupos como ellos son capaces de crear tamañas murallas de sonido capaces de agitar almas y remover emociones. Les esperamos bien pronto para degustar esas nuevas píldoras de hipnótica belleza.

La apuesta por una artista en principio alejada del perfil medio de los que han venido tocando en Oh, See!, como es Nathy Peluso, resultó del todo acertada: te podrá gustar más o menos, podrás identificarte o no con su estilo y su propuesta, pero la argentina es un torrente de carisma y magnetismo que lo da todo desde que aparece en escena, y que hace que resulte imposible mantenerte pegado a la silla. Había mucha gente que fue a verla a ella en exclusiva, y no defraudó en absoluto. Actitud, una banda competente y engrasada, y una profesionalidad fuera de toda duda. Lo suyo encendió a todo el auditorio, y era imposible detectar a una sola persona estática durante todo su recital. Es una artista de los pies a la cabeza que gana muchos enteros en directo, y a la que merece la pena enfrentarse sin prejuicios, con la mera intención de dejarse sorprender. De esta manera, se descubre a una cantante que ha llegado donde ha llegado por méritos propios y que merece reconocimiento y todo el respeto. Su show no decae ni un segundo y resulta un torrente de ritmo vertiginoso y contagioso.

Difícil lo tenían Dorian para recoger su testigo, debiendo afrontar un descenso notable de público, los catalanes salieron a desplegar su amplio catálogo de hits de pop electrónico infalible, y entregaron un repertorio tremendamente acertado que volvió a levantar a la gente de sus asientos a base de pegada y estribillos certeros y abrasivos. Con una trayectoria tan sólida como la suya, plagada de éxito y siendo capaces de triunfar en Latinoamérica, decir que lo suyo es una apuesta segura resulta prácticamente una obviedad. “Verte Amanecer”, “Los Amigos Que Perdí”, “Paraísos Artificiales”, ese hit definitivo que es “La Tormenta De Arena”, un nuevo acierto como es “Dual”, o el momento nostálgico que siempre supone “A Cualquier Otra Parte”, sin duda historia viva del pop español, sonaron rejuvenecidos y orgullosos, y nos trasladaron a un lugar seguramente mucho mejor, bien lejos de aquí. Nuestros corazones latieron con pulso acelerado en la noche con final perfecto que deseamos alargar hasta el infinito.

