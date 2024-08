Las mejores portadas de la historia para Rolling Stone

Rolling Stone sigue con sus listas de mejores de… y no hay mejor manera de animar el verano. Estos días ha hecho pública una nueva lista con las mejores portadas de la historia. Y es que como bien apuntan, el álbum es una de las mejores invenciones del siglo pasado, no solo por la música, sino también por la obsesión cultural que ha generado en torno a las portadas.

Desde que los discos de vinilo de 12″ se popularizaron en la década de 1950, sus portadas han sido un espacio para que los músicos hagan una declaración visual sobre su música. Esta forma de arte ha evolucionado constantemente, desde la innovadora carátula de Sgt. Pepper de The Beatles en 1967 hasta las portadas más recientes, que siguen combinando imágenes icónicas con los sonidos que representan.

Esta celebración masiva de las mejores 100 portadas de álbumes incluye a artistas de diferentes géneros, desde rap y rock hasta reggae y flamenco. Imágenes inolvidables que en muchos casos forman parte de la historia de la cultura popular, ya sean retratos de los artistas o imágenes icónicas, se han convertido en parte integral de la música misma. Algunas de estas portadas, creadas por fotógrafos y diseñadores legendarios, han dejado una huella imborrable en la historia de la música, reflejando la perdurable relación entre los álbumes y sus admiradores.

En resumen, mientras que el álbum de Joy Division Unknown Pleasures, encabeza la lista, The Beatles están justo detrás en el puesto 2 con Abbey Road. La revista describe la portada como «el retrato definitivo de los Beatles: un día soleado en Londres, un paso de cebra, los cuatro jóvenes más seguros del mundo caminando en fila». Abbey Road es una de las tres portadas de The Beatles que aparecen en la lista, junto con Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band en el puesto 14 y The White Album en el 23.

Otras de las mejores portadas de la historia que se encuentran en el top 10, incluyen The Dark Side of the Moon de Pink Floyd en el puesto 4, Horses de Patti Smith en el 6, London Calling de The Clash en el 8, She’s So Unusual de Cyndi Lauper en el 9 y Nevermind de Nirvana en el 10. Por otro lado están The Velvet Underground & Nico, Tapestry de Carole King, Who’s Next de The Who, Rumours de Fleetwood Mac y Sticky Fingers de The Rolling Stones.

Estas son las mejores portadas de la historia para Rolling Stone

100. Spinal Tap, ‘Smell the Glove’

99. Grateful Dead, ‘Europe 72’

98. Lil Yachty, ‘Lil Boat’

97. Public Image Ltd, ‘Metal Box’

96. Phoebe Bridgers, ‘Punisher’

95. Offset, ‘Set It Off’

94. Slayer, ‘Reign in Blood’

93. Slint, ‘Spiderland’

92. Lauryn Hill, ‘The Miseducation of Lauryn Hill’

91. Big Brother and the Holding Company, ‘Cheap Thrills’

90. Ani DiFranco, ‘Up Up Up Up Up Up’

89. Silkk the Shocker, ‘Charge It 2 Da Game’

88. Neil Young, ‘On the Beach’

87. Devo, ‘Q: Are We Not Men? A: We Are Devo!’

86. Frank Ocean, ‘Blonde’

85. Minor Threat, ‘Minor Threat’

84. Jay-Z, ‘The Blueprint’

83. Taylor Swift, ‘Folklore’

82. Shakira, ‘Dónde Están los Ladrones?’

81. King Crimson, ‘In the Court of the Crimson King’

80. Weyes Blood, ‘Titanic Rising’

79. Lil Wayne, ‘Tha Carter III’

78. New York Dolls, ‘New York Dolls’

77. The Smiths, ‘The Queen Is Dead’

76. Tyler, the Creator, ‘Igor’

75. Radiohead, ‘Kid A’

74. Blur, ‘Parklife’

73. Willie Nelson, ‘Red Headed Stranger’

72. Billie Eilish, ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’

71. FKA Twigs, ‘LP1’

70. Grace Jones, ‘Nightclubbing’

69. R.E.M., ‘Murmur’

68. Van Halen, ‘1984’

67. Lorde, ‘Melodrama’

66. Marvin Gaye, ‘Here, My Dear’

65. DJ Shadow, ‘Endtroducing’

64. Sonny Rollins, ‘Way Out West’

63. Janet Jackson, ‘The Velvet Rope’

62. My Bloody Valentine, ‘Loveless’

61. Beastie Boys, ‘Licensed to Ill’

60. Joni Mitchell, ‘Hejira’

59. Sonic Youth, ‘Goo’

58. Rosalía, ‘El Mal Querer’

57. Lana Del Rey, ‘Norman Fucking Rockwell’

56. T. Rex, ‘Electric Warrior’

55. A Tribe Called Quest, ‘The Low End Theory’

54. Björk, ‘Homogenic’

53. Judas Priest, ‘British Steel’

52. Sleater-Kinney, ‘The Hot Rock’

51. David Bowie, ‘Diamond Dogs’

50. Pet Shop Boys, ‘Actually’

49. Calle 13, ‘Calle 13’

48. Eric B. and Rakim, ‘Paid in Full’

47. Roxy Music, ‘For Your Pleasure’

46. The Rolling Stones, ‘Some Girls’

45. The Roots, ‘Things Fall Apart’

44. Liz Phair, ‘Exile in Guyville’

43. Young Thug, ‘Jeffery’

42. Bruce Springsteen, ‘Born in the U.S.A.’

41. Miles Davis, ‘Bitches Brew’

40. Duran Duran, ‘Rio’

39. Led Zeppelin, ‘IV’

38. KISS, ‘Alive!’

37. Bob Dylan, ‘The Freewheelin’

36. Public Enemy, ‘Fear of a Black Planet’

35. The Wailers, ‘Catch a Fire’

34. Talking Heads, ‘Remain in Light’

33. Elvis Presley, ‘50,000,000 Elvis Fans Can’t Be Wrong: Elvis’ Gold Records – Volume 2‘

32. Yes, ‘Relayer’

31. David Bowie, ‘The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars’

30. Madvillain, ‘Madvillainy’

29. Sex Pistols, ‘Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols’

28. The Rolling Stones, ‘Sticky Fingers’

27. Prince, ‘Dirty Mind’

26. SZA, ‘SOS’

25. Fleetwood Mac, ‘Rumours’

24. Ol’ Dirty Bastard, ‘Return to the 36 Chambers: The Dirty Version’

23. The Beatles, The White Album

22. Ramones, ‘Ramones’

21. Bad Bunny, ‘YHLQMDLG’

20. Black Sabbath, ‘Black Sabbath’

19. Outkast, ‘Stankonia’

18. The Who, ‘Who’s Next’

17. Carole King, ‘Tapestry’

16. Nas, ‘Illmatic’

15. Beyoncé, ‘Lemonade’

14. The Beatles, ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’

13. Hole, ‘Live Through This’

12. Kendrick Lamar, ‘To Pimp a Butterfly’

11. The Velvet Underground, ‘The Velvet Underground & Nico’

10. Nirvana, ‘Nevermind’

09. Cyndi Lauper, ‘She’s So Unusual’

08. The Clash, ‘London Calling’

07. Funkadelic, ‘Maggot Brain’

06. Patti Smith, ‘Horses’

05. The Notorious B.I.G., ‘Ready to Die’

04. Pink Floyd, ‘The Dark Side of the Moon’

03. Sly and the Family Stone, ‘There’s a Riot Goin’ On’

02. The Beatles, ‘Abbey Road’

01. Joy Division, ‘Unknown Pleasures’