Entrevistamos a Dorian por su documental

En un momento de El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, el personaje de Basil Hallward, pintor humilde y religioso de la clase media alta de la época victoriana, amigo de Dorian y autor de su retrato, le dice al protagonista que revelar el arte y ocultar al artista es la meta del arte. Y justo, viniendo del libro que viene, que ni al pelo para la intro de esta entrevista. Llevan años demostrando porque son tan grandes, porque están donde están. Y ahora, encima, podemos disfrutar de ellos en el documental Dorian: Justicia Universal (reseña aquí) que ya puede verse en cines y salas.

Hablamos con Marc y Lisandro sobre su gestación y sus próximos pasos.

“Somos un grupo absolutamente independiente, así que todo cuesta mucha dedicación y las metas se consiguen, pero poco a poco”

¿Por qué la idea de sacar este proyecto documental ahora?

Marc: Cuando empezamos la gira de Justicia universal enseguida nos dimos cuenta de que la banda estaba creciendo en popularidad dentro de España y en algunos países de América. Nos esperaba una gira muy hermosa, una gira especial, y como lo sabíamos, nos pusimos a registrar en vídeo y audio algunos de esos viajes y conciertos, los más especiales, en vistas a dejar constancia del momento dulce que está atravesando la banda. Digamos que era la gira, el instante y el repertorio ideal para llevar a cabo un proyecto documental.

Lisandro: Es un pequeño regalo para nuestros seguidores, y también una forma de abrir una ventana a nuestra música y mostrar nuestra manera de funcionar como banda a la gente que no nos conoce o que solo nos ha escuchado en discos.

Por cierto, Marc, tienes buen inglés. Se te nota cuando hablas de lo bueno que es el helado en los malos momentos. ¿Para cuándo algo en british o te place más el español?

Marc: ¡Gracias por el cumplido! Me encanta cantar y escribir en español y también volveremos a hacer algún tema en catalán en el futuro. Aún y así, vas por buen camino con tu pregunta, porque tendremos cierta presencia del inglés en futuras composiciones de la banda.

En “La tormenta de arena” todo se viene abajo, piel de gallina desde el segundo cero, ¿cómo vivís vosotros allí arriba esa adrenalina que desprende el público?

Lisandro: Lo vivimos igual que ellos, es una locura. No hay un día en que no te emociones arriba del escenario. Hay una frase que dice Marc al comienzo del docu que tiene que ver un poco con esto: “No hay pasado, no hay futuro, solo aquí y ahora y todos nosotros…y nada más”. Eso es un concierto de Dorian, así lo vivimos nosotros y creo que nuestros seguidores también.

Un vestuario mayoritariamente oscuro, menos los de Belly, que es muy variado. ¿para evitar fallos de raccord en el vídeo?

Lisandro: Jajaja, todo el mundo sabe de nuestra tendencia oscura para vestir, pero nunca se sabe, siempre estamos abiertos al cambio. Y en lo que al docu se refiere, se han mezclado imágenes de varios conciertos incluso en una misma canción, de manera intencionada, sin temor alguno a los fallos de raccord.

Da orgullo comprobar que la misma pasión que os tenemos aquí os sea transmitida allende de los mares. ¿Os esperabais algo así cuando comenzasteis la carrera?

Lisandro: ¡Gracias! Uno puede fantasear y trabajar duro para que todas las metas de la banda se vayan cumpliendo, pero en los inicios creo que se piensa a menor escala y es lo más sano probablemente. Te emocionas con los primeros bares o salas llenas, luego con tocar en algún festival aunque sea a las 3h de la mañana, y así se va consolidando la carrera y el grupo va creciendo y también crecen las expectativas y las apuestas por llegar a nuevos países. Somos un grupo absolutamente independiente, así que todo cuesta mucha dedicación y las metas se consiguen, pero poco a poco. El cariño y sobre todo la conexión con la gente que nos sigue en otros países es increíble, igual que aquí. A mí personalmente, hay noches que me parece una locura todo esto, intento mirarlo desde fuera y vernos tocar en un festival enorme en Tijuana, o en una sala de 300 personas en New York con la gente cantando nuestras canciones, me parece mágico. Es un regalo de la vida y lo valoramos mucho.

¿Qué le diría el Dorian de 2021 a aquel joven Dorian de 2004?

Marc: ¡Ponte guapo que nos vamos de fiesta!

Por cierto, ¿cómo se lleva eso de tener una cámara pegada a la jeta durante tanto tiempo?

Lisandro: A los pocos días te olvidas de la cámara, y normalmente la persona que nos acompaña en cada país, suele ser alguien con el que empatizamos y a mitad de la gira acaba siendo uno más del equipo.

Lo primero que dice Marc es que todas las noches son importantes. ¿Ninguna vez te han entrado ganas de decir “qué termine esto, por favoooor”?

Marc: Por supuesto, mentiríamos si dijéramos lo contrario. No obstante, lo cierto que nuestra banda se toma todos los conciertos muy en serio, por respeto al público y a nuestro propio repertorio.

El bosque Espinelves os inspiró justicia universal se oye decir. ¿qué os aportó ese lugar?

Marc: Osona, Espinelves, las montañas del interior de Cataluña, son mágicas. Vivimos ahí ocho años. Ese espacio de soledad nos aportó contacto con la realidad del mundo, que es la realidad de a naturaleza, lo cual nos ayudó a tener los pies en el suelo. La naturaleza también aportó un marco de tranquilidad en el que descansar de verdad de tanto viaje. Ahí encontramos una y otra vez el sosiego necesario para componer.

Un fan vuestro dice en un momento del documental que sois muy literarios. por 25 pesetas cada uno; libros que os han marcado en vuestra vida y en vuestra carrera musical.

Marc: Ahí voy: “Las flores del mal”, de Baudelaire, ”Azul”, de Rubén Darío, “Los versos del capitán”, de Pablo Neruda, “Ariel”, de Silvia Plath, todo Lorca y Vicente Aleixandre, todo Julio Cortázar, “Bajo el volcán”, de Malcolm Lowry, casi todo Allen Ginsberg, “El cuaderno gris”, de Josep Pla, Pedro Páramo, de Juan Rulfo, casi todo Gabriel García Márquez, casi todo Phillip Roth… Te estoy habando de libros y autores que, literalmente, han cambiado mi modo de ver el mundo y de escribir canciones. El arte le puede cambiar la vida a la gente.

Lisandro: Yo soy un lector “amateur” al lado de mis compañeros, que seguramente tendrán grandes libros que mencionar. Pero algunos libros que me han marcado o que han sido importantes por diferentes razones en el momento que los leí, podrían ser: ASTOR (Cuenta la vida del músico Astor Piazzolla, y está escrito por su hija). Fue muy inspirador en aquel entonces que estaba empezando mis estudios como músico. Luego “Exploradores del Abismo” de Vila-Matas y “La velocidad de las cosas” de Rodrigo Fresán me aportaron y los disfruté mucho también.

Sostiene una máxima no escrita en la música que no eres nadie en la misma hasta que no tienes un documental a tus espaldas. ustedes ya uno, y de lujo.

Lisandro: Mmhh, creo que ya no vale esa máxima, tal vez hace años fuera así. Hoy, solo con echar un vistazo a cualquier plataforma puedes encontrar documentales de gente que en 4 años no volveremos a saber de ellos.

Belly, por cierto, la pianola esa psicodélica al hombre tanto tiempo tiene que pesar lo suyo. ¿qué tal las lumbalgias tras los conciertos?

Lisandro: lo que le da lumbalgia a Belly es tener que aguantarnos a nosotros dentro de una furgo o de un tour bus!, Ja,ja.

¿Qué esperáis que aporte este documental?

Lisandro: La idea es intentar plasmar esa energía de la banda en directo y la conexión con la gente que mencionábamos antes. Que puedan ver un poco del funcionamiento de la banda y pequeños fragmentos de nuestro día a día en una gira.

Y lo más importante, aportar un poco de alegría y que pasen un buen rato nuestros seguidores después de muchos meses, muy duros para todo el mundo.

Por último; he visto en internet que ya tenéis algunos sold out, contadnos el plan de verano cómo es. Para hacer planes y ver de cuántos puedo disfrutar…

Marc: Haremos unos doce conciertos por España y catorce por Estados Unidos, estos últimos en calidad de invitados especiales de la banda mexicana Zoé, que son grandes amigos nuestros y un grupo de enorme talento, como bien sabéis en Muzikalia.

Puedes ver el documental de Dorian – Justicia Universal en directo en Youtube

Foto Dorian: Zahid Badillo