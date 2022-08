Olivia Newton-John fallece a los 73 años

Olivia Newton-John, la estrella que alcanzó la fama por su papel protagonista en la película Grease junto a John Travolta, ha fallecido a los 73 años tras más de tres décadas luchando contra el cáncer.

Fue en 1978 con la adaptación de Grease, el musical de Broadway por lo que será recordada eternamente. Cuando se le ofreció el papel principal de Sandy tenía 29 años, y tenía que interpretar a una estudiante de último año de secundaria. Al final fue el mayor éxito de taquilla del año y su álbum de banda sonora pasó 12 semanas consecutivas en el número 1 en los EE. UU. La actuación de Newton-John fue nominada a un Globo de Oro e interpretó «Hopeless Devoted to You» en los Oscar de 1979.

Olivia Newton-John comenzó su carrera como cantante profesional a los 14 años, grabando su primer sencillo en 1966. Su primer álbum en solitario, If Not For You llegó en 1971. Poco después lanzó discos de country, para terminar representando al Reino Unido en Eurovisión de 1974 y su canción «Long Live Love» terminó en cuarto lugar detrás de la ganadora «Waterloo» de Abba.

Tras Grease apareció en otras películas como el musical Xanadu (1980), junto a un veterano Gene Kelly en su último papel en la pantalla, un fracaso comercial pero con el tema musical «Magic», un éxito número uno. Pronto llegó otro éxito musical, en este caso con el álbum Physical de 1981. Una segunda colaboración con Travolta, en la película Two of a Kind de 1983 fracasó, pero la pareja siguió siendo cercana durante las siguientes décadas, cantando juntos en 2012.

Descanse en paz.