OMD vienen de gira con su ‘Architecture & More Tour’

OMD regresan a nuestro país tras su gira de 40 aniversario. La banda de Paul Humphreys y Andy McCluskey vendrá a interpretar canciones de su icónico álbum Architecture & Morality (1981), además de muchos más éxitos de su legendario catálogo.

Estas cuatro décadas han visto, con algún descanso que otro de por medio, como Orchestral Manoeuvres In The Dark (OMD) ha vendido más de 25 millones de singles y 15 millones de álbumes, estableciéndose como pioneros del synth pop y convirtiéndose en uno de los grupos más queridos de Reino Unido. Sus 13 discos incluyen clásicos de referencia como “Orchestral Manoeuvres In The Dark” (1980), “Organisation” (1980), “Architecture & Morality” (1981) y “Dazzle Ships” (1983). Desde su vuelta hace 12 años, con tres discos más a su espalda, han culminado su obra con “The Punishment Of Luxury” en 2017, que fue aclamado por fans y críticos por igual como un regreso al carácter y sonido brillante de los primeros singles clásicos como “Enola Gay” y “Souvenir”.

