Kurt Vile comparte canción con el fallecido John Prine

Kurt Vile, anuncia el EP Speed, Sound, Lonely KV, fue grabado y mezclado en sesiones esporádicas que se extendieron durante cuatro años en el estudio The Butcher Shoppe de Nashville, TN. Que incluye cinco canciones — covers de John Prine y “Cowboy” Jack Clement así como dos canciones originales — tocadas con un grupo de heavies locales como Bobby Wood, Dave Roe, y Kenny Malone y junto a Dan Auerbach (The Black Keys) y Matt Sweeney (Chavez, Superwolf) que también fueron añadidos a la mezcla.

Pero lo más importante es que incluye lo que Kurt Vile ha llamado “Probablemente el momento musical más único y especial de mi vida” – un dueto con el recientemente fallecido por COVID John Prine en el estimado tema del compositor, “How Lucky.”

“La verdad es que John llevaba mucho tiempo siendo mi héroe cuando entró en el The Butcher Shoppe para recortar uno de sus clásicos conmigo. Y, tío, yo estaba flotando y no podía escuchar nada de lo que me decía mientras estaba ahí hasta después de que se fuera por la noche,” explica Vile en una declaración personal que acompaña al disco.

“Un par de noches después estábamos tocando ‘How Lucky’ juntos de nuevo; esta vez en el escenario del Grand Ole Opry en la noche de fin de año, antes del 2020. Nada como ver a John junto a su banda de hermanos musicales y amigos y familia tocando para comenzar la nueva década frente a un público entusiasta en aquel escenario de Nashville, TN… y, sí, así de afortunados fuimos esa noche.”

Speed, Sound, Lonely KV EP sale en formato digital este 2 de octubre. Una edición física llegará a comienzos del año que viene en vinilo rosa y CD.