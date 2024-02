Os presentamos a Pantomime Horses y su precioso jangle pop

Pop preciosista, melodías de querencia sixties pero cocinadas al modo eighties y ninieties, guitarras jangle, arreglos de orfebre, todo eso encontraréis en “Lily Molita”, el primer single de Pantomime Horses, formación a caballo entre Barcelona e Inglaterra, aunque todos sus miembros son ingleses. Una panda de tres amigos, que solían integrar en los 1990’s una formación llamada Candystash, allí en Portsmouth, y que no se habían vuelto a ver prácticamente desde entonces.

Cómo no, la pandemia hizo que volvieran a contactar, hablar de música y de ahí a intercambiar archivos con ideas para canciones, etc. Todo eso se ha convertido ahora en un disco largo titulado Forever Polyester cuya aparición se proyecta para mayo de este año. De momento, Pantomime Horses nos dejan un jugoso adelanto como es este single que huele a The Dukes Of Stratosphear, Left Banke o Shack y que presentan con este bonito vídeo: