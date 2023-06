Otro avance para Greta Van Fleet, ‘The Falling Sky’

Greta Van Fleet ha compartido su nuevo tema titulado «The Falling Sky». El guitarrista Jake Kiszka explica que la canción está simbólicamente asociada a la lucha eterna e imposible por la salvación de un guerrero inquebrantable, comparándolo con las estrellas que caen del cielo poderoso a la tierra. La historia se relaciona con un bluesman en la encrucijada del universo.

«The Falling Sky» es el último tema revelado del esperado tercer álbum de estudio de la banda, titulado Starcatcher, que se lanzará el 21 de julio bajo el sello Lava/Republic Records. Esta canción se suma a los anteriores lanzamientos «Meeting The Master«, «Sacred The Thread» y «Farewell For Now». Además de su vídeo la banda ha compartido una actuación en vivo de la canción, grabada durante su concierto en Sacramento durante la gira Dreams in Gold Tour en marzo de 2023, que a finales de año llegará a nuestro país.

Escucha ‘The Falling Sky’ de Greta Van Fleet

Escucha su versión en directo

Conciertos de Greta Van Fleet

El próximo mes de diciembre lo estarán presentando en nuestro país. Toma nota de las fechas:

3 de diciembre de 2023 en el Sant Jordi Club de Barcelona

4 de diciembre en el WiZink Center de Madrid

Blackhoney serán los encargados de abrir ambas noches.

Entradas a la venta: en www.livenation.es y Ticketmaster.es

Precios: 55€ (+gastos).

Política de acceso: Menores de 16 años, acompañados de padre, madre o tutor legal