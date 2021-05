Chvrches anuncian colaboración con Robert Smith de The Cure. Los escoceses volvían el pasado mes de abril con su primera canción desde que 2018 publicaran Love Is Dead (Glassnote Records, 2018). Un tema llamado “He Said, She Said” grabado en cuarentena con Lauren Mayberry y Martin Doherty desde Los Ángeles e Iain Cook en Glasgow.

Ahora han dado a conocer a través de sus redes que este próximo miércoles 2 de junio compartirán una canción nueva con el título de “How Not To Drown” en la que contarán con la participación de Robert Smith.

Así lo han anunciado a través de las redes de Chvrches con un fotograma que incluye la imagen de Smith.

Ver esta publicación en Instagram

Por su parte, el líder de The Cure ha respondido al teaser de Chvrches con una imagen distorsionada de Lauren Mayberry junto al mensaje: “#CHVRCHES I WILL STOP NOW AS I AM NOT SURE HOW MUCH I AM SUPPOSED TO BE GIVING AWAY… X / PARARÉ AHORA HASTA QUE NO ESTÉ SEGURO DE CUÁNTO SE SUPONE QUE DEBO DAR … X””.

Esperaremos al próximo miércoles para descubrir cómo suena esta nueva “How Not To Drown”. A lo largo del año se publicará lo nuevo del grupo de Glasgow, mientras que de momento desconocemos cuándo llegará el anunciado disco de The Cure.

Escucha ‘He Said, She Said’ de Chvrches