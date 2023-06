Entrevistamos a The Rogers

The Rogers han iniciado un tour de conciertos denominado Revoluction, en este 2023, y por este motivo entrevistamos a este grupo originario de Murcia, cuya música oscila entre estilos como, por ejemplo, el country-rock y el post-punk. En la actualidad sus componentes son Man Rogers (voz principal y guitarra rítmica), Frank Rogers (voz y guitarra solista), Pete Rogers (bajo) y John My Rogers (batería y voz).

Para continuar presentando a esta banda suresteña a los lectores de Muzikalia, les formularemos ahora 7 preguntas, un número en concordancia con el nombre de esta sección, “7 minutos al día”.

1- Bienvenidos a la revista. Habéis empezado una gira, en este 2023, por ciudades como Murcia, Cartagena y Jaén. ¿Qué tal se está desarrollando todo en referencia a los aspectos técnicos, organizativos, de audiencia, etc? ¿Iréis a tocar también a Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao y otras urbes españolas?

Gracias Txus.

En nuestras actuaciones lo damos todo, absolutamente todo. Hacemos el show interpretando nuestros temas y dejamos a la gente con ganas de más. Dejamos huella, Txus, no dejamos indiferentes a nadie.

Jaén es una plaza que se nos dio bien en 2019 y que hemos vuelto a repetir por aclamación popular, así que desde aquí agradecemos a la organización del BluesCazorla Blues Battle que nos llamasen para volver a quemar las grandiosas noches de Cazorla. Hemos continuado la gira en Cartagena (Arizona Ruta 66 Rock Bar) haciendo un show ardiente. Por delante, confirmadas, nos quedan dos actuaciones en El Fielato (29 julio y 26 agosto, Abanilla) y otra el 15 de septiembre en La Yesería (Murcia) y decirte, es un adelanto, que va a ser un The Rogers & Friends en homenaje a nuestro queridísimo Fernan Rogers que nos dejó en marzo de 2021, donde algunos grandes músicos de Murcia participarán con nosotros. Esperamos vuestra presencia y estáis invitados a tal magno evento.

Madrid, Barcelona, Valencia… no sabemos si son ciudades preparadas para The Rogers. Nosotros estamos preparados, así que …

2- Después de vuestros dos magníficos EPs, el homónimo de 2017 y A good man finds porn on a bea(it)ch of sex & roll (2020), además de vuestro primer y muy consistente LP Las mujeres desnudas van con el pelo suelto (2018), ¿estáis preparando algún nuevo trabajo de estudio de composiciones propias, durante este 2023?

Ese va a ser el objetivo para final de 2023 – principio de 2024. Tenemos temas suficientes para hacer un disco triple (Man Rogers quiere sacar dos óperas rock y triple vinilo al mismo tiempo). No le hacemos mucho caso pero presentimos, por cómo están quedando las canciones, que vamos a sacar un vinilo antológico, heredero de los grandes discos que nos han criado, el rock de los 60 y los 70.

3- Retrocedamos unos años. ¿Cómo se os ocurrió el nombre de vuestra banda, The Rogers?

Dicen que The Rogers surgió de un personaje de una novela escrita por Man Rogers. También hay una leyenda no confirmada, la cual susurra que proviene de la confirmación que hacían los pilotos aéreos antiguos al recibir las órdenes por radio: “Roger, Roger!” ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos es que The Rogers es más que el nombre de un grupo, es nuestro nombre, nuestra sangre, nuestro vehículo para ser una estrella del rock, para poder hacer lo que siempre quisimos ser y al mismo tiempo un deber para darlo todo, cada gota de sudor por el público y por el arte.

Somos The Rogers y tocamos rock and roll.

4- Una pregunta relacionada con la anterior. Fundasteis el grupo en 2016, así que contadnos, ¿cómo fueron aquellos inicios de vuestro proyecto a nivel de buscar músicos y de primeros ensayos?

A finales de 2015 – principios de 2016, cansados de ser sombras y de oír siempre lo mismo, decidimos devolver el puro rock a nuestras vidas y, a partir de ahí, dar felicidad a los demás, comenzando los primeros ensayos en Septiembre de 2016.

Grabamos el primer EP (de manera rudimentaria) en Fuzz Factory, por Mario Cobretti, nuestra primera casa tras poco días de ensayos, pero estábamos ardiendo, teníamos fiebre, pasión y ganas. Man Rogers, Fernan Rogers y John My Rogers. En marzo de 2017 llegó nuestro primer concierto como trío, sin bajista. No podíamos esperar. En agosto, fichamos a Pete Rogers, alma perdida de Arkansas, que aportó el bajo, completando la banda. Hicimos rock del bueno, con los pocos medios y ayudas que existen, que son ninguna.

Como diría el gran Fernan Rogers, un alma noble amante de la música, la cual escuchaba a todas horas; en serio Txus, se las sabía todas, y era el mejor guitarrista que he visto, a la altura de Rory Gallagher…decía: ”de toda la música que oigo, de toda, no hay ninguna tan excitante como la de The Rogers” y lo decía en serio. Por desgracia ahora está con sus héroes tocando un blues. Pero el rock no puede parar. Encontramos, saliendo de la cárcel de San Quintín, a Frank Rogers, nuestro nuevo guitarra solista, y rock and roll.

5- ¿Podéis explicarnos vosotros mismos qué artistas nacionales e internacionales os influencian?

Cada Roger tiene su influencia, su gusto. Clásicos como Mozart, Beethoven, Bach, Beatles, Stones, Lemmy, Chuck, Little, Doors, Kinks, Queen… y todas las madres que los parieron. Todos somos diferentes y al mismo al mismo nos une la rabia y las ganas de hacer temblar este mundo al ritmo de buena música.

6- ¿Creéis que el rock en España goza de buena salud? ¿Qué futuro le veis vosotros a este indómito género musical, concretamente, en nuestra península?

No miramos alrededor, vamos a lo nuestro. Te podríamos decir Txus, que somos la salvación del rock pero qué más da. El rock es una sensación y ser un Roger es una actitud, una seña de identidad. No todos pueden ser Rogers y nuestra música no es para todos los públicos.

El mundo no está preparado para The Rogers pero algún día el mundo será libre.

7- Muchas gracias a The Rogers por esta entrevista. Os concedemos la última palabra en Muzikalia. ¿Alguna dedicatoria que queráis hacer? ¿Algún mensaje, en especial, para vuestras/os seguidoras y seguidores?

Solo deseamos que Fernan Rogers esté orgulloso de nosotros. Lo demás nos da igual, porque eso es el rock, y nosotros somos The Rogers, y tocamos Rock and Roll.

Podéis escuchar la música de The Rogers en este enlace:

https://therogers-rockband.bandcamp.com/album/las-mujeres-desnudas-van-con-el-pelo-suelto