Paul Weller tendrá nuevo disco en mayo

Paul Weller regresa con el que será decimoséptimo disco en solitario de su carrera, 66, que verá la luz el próximo 24 de mayo la víspera del 66º cumpleaños del artista y llega tras Fat Pop (Volume 1).

Se anuncia una obra introspectiva y reflexiva que aleja el foco del exterior. Doce nuevas canciones que cuentan con la participación de Suggs (Madness), Noel Gallagher y Bobby Gillespie y viejos amigos como Dr. Robert, Richard Hawley, Steve Brooks y Max Beesley. Además, cuenta con el regreso de Erland Cooper y el dúo White Label como co-autores y con arreglos de cuerda de Hannah Peel. Hay además dos colaboraciones con el productor y artista francés Christophe Vaillant (Le Superhomard) y el trío de Brooklyn, Say She She.

Ya está disponible el primer adelanto del álbum, el groove percusivo de «Soul Wondering».

Escucha ‘Soul Wondering’ de Paul Weller

Estas serán las canciones de ’66’ de Paul Weller

Ship of Fools

Flying Fish

Jumble Queen

Nothing

My Best Friend’s Coat

Rise Up Singing

I Woke Up

A Glimpse of You

Sleepy Hollow

In Full Flight

Soul Wandering

Burn Out

Foto Paul Weller: Nicole Nodland