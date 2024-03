Visor Fest 2024 incorpora a The Mission y Sad Lovers & Giants

Visor Fest 2024 continúa construyendo su cartel. Como te venimos contando, la nueva edición del festival llegará su emplazamiento habitual de La Fica de Murcia el próximo otoño. Concretamente los próximos 27 y 28 de septiembre.

Hoy se incorpora dos grupos con los que se llena el esperado hueco reservado cada año a artistas del post-punk ochentero. Los elegidos son The Mission, una de las más populares bandas del afterpunk británico nacidos tras la excisión de los primeros The Sisters Of Mercy, donde militaban el guitarrista (y posteriormente también cantante) Wayne Hussey y el bajista Craig Adams, que se unieron al también guitarra Simon Hinkler y el batería Mick Brown. Nacía así un proyecto que se unía a la generación de bandas británicas consideradas como góticas o siniestras, cohabitando con Siouxsie & The Banshees, The Cure, The Chameleons, los ex Bauhaus Love & Rockets y otros. Algunos hitos de su discografía contenidos en álbumes como First Chapter (1987), Children (1988), Carved In Sand (1990) o Aura (2001) seguro que suenan en Visor Fest.

Junto a ellos, los británicos Sad Lovers & Giants nacidos en 1980 en Rickmanswort y de trazas similares. Discos como Feeding the Flame (1983), les convirtieron en una de las bandas del momento, gracias a esa gama de influencias musicales, desde el ambient hasta el rock psicodélico, lo que les permitía desarrollar un sonido evocador y oscuro.

Ambos se unen a los previamente anunciados The Charlatans. Fundado en 1989 en el corazón de Manchester, el grupo ha demostrado una habilidad única para evolucionar con los tiempos, explorando diversas facetas sin comprometer su esencia. En su música podemos encontrar un buen número de influencias que abarcan desde el madchester de finales de los 80 hasta el rock psicodélico, el britpop y elementos de la música dance. Este enfoque polifacético, impulsado por la voz inconfundible de Tim Burgess, ha conferido a la banda una versatilidad que ha resistido el paso del tiempo, de hecho son uno de los pocos supervivientes de su generación.

También contarán con la despedida de Gigolo Aunts uno de las más destacados combos de powerpop. Formados en Massachusetts a principios de los años 80 por Dave Gibbs (voz y guitarra), Phil Hurley (guitarra y voz), Steve Hurley (bajo y voz), y Paul Brouwer (batería), ganaron popularidad en la escena del rock alternativo de los años 90 con su álbum Flippin’ Out, lanzado en 1993. Y con los Immaculate Fools de Kevin Weatherill, que saltaron a la fama gracias a discos como Dumb Poet, lanzado en 1987 o Another Man’s World de 1990 y siguen despertando nostálgicas pasiones. The Bluetones finalmente no podrán participar en la presente edición por problemas logísticos.

Todavía se esperan varias confirmaciones para cerrar el cartel de Visor Fest.

Abonos para Visor Fest 2024

Los abonos del festival están disponibles a través de su web en este enlace.