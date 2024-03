Pearl Jam comparten single, escucha ‘Running’

Pearl Jam están de vuelta al estudio con un disco que llevará por título Dark Matter y será publicado por Monkeywrench/Republic el próximo 19 de abril.

Sobre la continuación de Gigaton (2020), Vedder comenta: “Me dan escalofríos porque tengo buenos recuerdos. Seguimos buscando formas de comunicarnos. Estamos en este momento de nuestras vidas en el que puedes hacerlo o no, pero todavía nos preocupamos por publicar algo que sea significativo y, con suerte, pensamos que es nuestro mejor trabajo. Sin exageraciones, creo que este es nuestro mejor trabajo”.

Su guitarrista Jeff Ament agrega: “Sentimos que estábamos a punto de hacer un disco realmente importante. Mucho de eso tuvo que ver con la atmósfera que creó Andrew. Tiene un conocimiento enciclopédico de nuestra historia, no sólo como banda y cómo escribimos canciones, sino también como músicos. Podía señalar cosas que hacíamos en canciones antiguas hasta el punto de que yo pensaba: «¿De qué carajo está hablando?» Su entusiasmo era contagioso. Él es una fuerza. Sólo quiero decir gracias por mantenernos encaminados. No podría estar más orgulloso de nosotros como banda. Me siento muy agradecido por los fans, pero sobre todo por mis hermanos y la gente con la que he hecho música”.

Ya conocíamos cómo sonaba el poderoso tema titular, hoy sale a la luz el también enérgico, «Running». Buena parte dela culpa la tiene Andrew Watt (Ozzy Osbourne, Post Malone, Miley Cyrus, Iggy Pop), quien ha logrado junto al grupo un álbum «mucho más contundente de lo que cabría esperar». «Está la melodía y la energía de los primeros discos», apunta Mike McCready, haciendo referencia a los hitos de su banda, Ten y Vs. «Trabajamos con Andrew Watt, que es un joven tipo productor de pop, pero en realidad es un tipo de rock de corazón; creo que somos su banda favorita. Cuando estuvimos en el estudio con él el año pasado, realmente nos dio una patada en los culos, nos concentró y tocamos canción tras canción. Tomó mucho tiempo hacer Gigaton, pero este nuevo no tomó tanto y se nota en el resultado». Andrew dijo: «Ustedes tardan una eternidad en hacer discos. Hagamos esto, ¿verdad?». ahora.'»

Escucha ‘Running’ de Pearl Jam

Conciertos de Pearl Jam en España

Ya conocíamos que los de Eddie Vedder formarán parte del cartel de la próxima edición del Mad Cool, donde actuarán el próximo 11 de julio. Ahora se confirman dos fechas más para los de Seattle en nuestro país, el 6 y el 8 de julio en el Palau Sant Jordi dentro de su gira mundial que incluirá 35 fechas y que empezará el próximo mes de mayo. Están a la venta en Live Nation y Ticketmaster.

Estas serán las canciones de ‘Dark Matter’ de Pearl Jam

Scared of Fear

React, Respond

Wreckage

Dark Matter

Won’t Tell

Upper Hand

Waiting for Stevie

Running

Something Special

Got To Give

Setting Sun