Major Lazer lanzan tema con Marcus Mumford y Haim

Major Lazer regresan con “Lay Your Head On Me”, su nuevo tema en colaboración con Marcus Mumford (Mumford And Sons), y con la aparición de Haim, aunque no salgan acreditadas.

Este nuevo hit, es la continuación de su exitoso “Que Calor”, tema que contó con la participación de dos de los pesos pesados de la música latina actual: J Balvin y El Alfa, logrando así posicionar el tema como uno de los más exitosos desde su publicación el pasado año. Actualmente, “Que calor” acumula más de 155 millones de escuchas solo en Spotify. En España logró mantenerse varias semanas en las listas de venta, alcanzando la categoría de Disco de Platino.

Pero lo de Major Lazer viene de largo. En 2015, lanzaba “Lean On” junto a DJ Snake y MØ, tema que hoy sigue siendo una de las canciones más exitosas de todos los tiempos tras lograr ser la canción más escuchada en Spotify durante 11 meses seguidos. Un año después, en 2016, volvía a repetir éxito con “Cold Water”, tema en colaboración con Justin Bieber y MØ que logró superar el billón de ‘streams’.

Señalar que en breve Marcos Mumford lanzará una versión acústica del mismo que compartirá con sus fans a través de las redes de Mumford and Sons.

La historia de este “Major Lazer” comienza en 2008 cuando el afamado comandante jamaicano, que había perdido su brazo en la guerra zombie secreta, resurge de sus cenizas en un club de dancehall con un láser como prótesis. Se deja ayudar por Diplo y Switch, que producen su primer LP, una colección de temazos dancehall que protegerían al mundo de las fuerzas oscuras del mal. En 2009 se publicó Guns Don’t Kill People…Lazers Do y Major Lazer triunfó en su misión.

En 2013, Switch abandonó el grupo para centrarse en su carrera en solitario, mientras que el comandante Lazer y Diplo, ahora con el MC Walshy Fire y el trinitense Jillionaire, continuaron con su cometido con un segundo disco, Free the Universe. Aun así, su trabajo no había concluido. En 2015 la destrucción se volvía a cernir sobre nosotros y Major Lazer volvió con Peace Is The Mission, un tercer álbum en el que se encontraba “Lean On”, hit que, junto a “Cold Water”, lanzado en 2016, y el reciente “Que Calor”, se ha convertido en imprescindible para cualquier pista de baile.