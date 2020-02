Pearl Jam tienen nuevo single, ‘Superblood Wolfmoon’

Pearl Jam ya tienen a punto el que será su esperado nuevo disco. Los de Eddie Vedder se juntaron para preparar la continuación de Lightning Bolt (2013) tras el mastodóntico tour de 2018 y el resultado ya podemos escucharlo.

El próximo 27 de marzo se publica Gigaton, que llega a través del sello Monkeywrench Records / Republic Records. Internacionalmente, el álbum será lanzado y distribuido por Universal. El disco ha sido producido por por Josh Evans y Pearl Jam.

Según explica Mike McCready en la web oficial del grupo: “Hacer este disco fue un largo viaje. Era emocionalmente oscuro y confuso a veces, pero también un mapa de ruta emocionante y experimental para la redención musical. La colaboración con mis compañeros de banda en Gigaton finalmente me dio un mayor amor, conciencia y conocimiento de la necesidad de una

Pearl Jam ya había adelantando uno de sus temas, la popera “Dance of the Clairvoyants” que dejó algo descolocados a sus fans, ahora llega un nuevo tema llamado “Superblood Wolfmoon”, de toque más épico y rockero:

Te recordamos el tracklist que incluirá Gigaton:

Who Ever Said

Superblood Wolfmoon

Dance of the Clairvoyants

Quick Escape

Alright

Seven O’Clock

Never Destination

Take the Long Way

Buckle Up

Come Then Goes

Retrograde

River Cross

El tour arrancará el 18 de marzo en Toronto (Canadá) y el mes de julio llegará a Europa. ¿Habrá alguna parada en España? Mira los días libres y haz cábalas. Aquí puedes comprar entradas y ver las fechas.