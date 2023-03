Peter Gabriel adelanta otro tema de su disco, ‘Playing for Time’

«Playing for Time» es otro de los adelantos del próximo álbum de Peter Gabriel, i/o. Un trabajo que aún no tiene fecha de publicación, pero que está lanzando canciones con cada luna llena.

«Playing for Time» comienza como una sencilla canción con piano, siguiendo la línea de los clásicos del artista como «Here Comes The Flood». Sin embargo, la pieza se convierte en un viaje cinematográfico que genera escalofríos gracias al arreglo orquestal de Ed Shearmur, que aporta una dimensión épica y emotiva que complementa perfectamente la emotiva letra de Gabriel que reflexiona, evocando recuerdos y un fuerte sentido del paso del tiempo.

Esta canción representa una continuación en la exploración sonora de Gabriel, quien ha demostrado a lo largo de su carrera un gran interés en experimentar con diferentes estilos musicales y recursos sonoros innovadores.

Escucha ‘Playing for Time’ de Peter Gabriel