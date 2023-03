Escucha a Björk remezclando a Shygirl

Blane Muise, aka Shygirl publicaba el interesante Niymph en otoño del pasado año, una auténtica lección de dance-pop futurista y rompedor, de bases epatantes y miras ambiciosas, que dispara al trip-hop, al hyperpop, al hip-hop o la PC Music, entre otros estilos, con insolente brillantez.

La británica ha recurrido a Björk para que haga una revisión de la canción «Woe» que abría el disco. La islandesa desmontó meticulosamente la canción, pieza por pieza, y agregó texturas propias de su estilo compositivo, convirtiéndola en una obra onírica y experimental que supera incluso la versión original. Además, dotó a la pieza con su cálida y expresiva voz, respondiendo a los planteamientos de Shygirl presentes en la canción, bautizándola como «Woe (I See It From Your Side)».

Björk traerá su espectáculo Cornucopia al Wizink Center de Madrid el próximo 4 de septiembre. La primera producción teatral de la cantante y compositora islandesa arrancó en el centro cultural The Shed de Manhattan en 2019. Concebido sobre su noveno álbum de estudio, Utopía (2017), está dirigido por la directora de cine argentina Lucrecia Martel.

