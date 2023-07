Peter Hook & The Light comparten su actuación en Isle of Wight

Peter Hook continúa recuperando el legado de sus bandas Joy Division y New Order en su proyecto Peter Hook & The Light en el que le acompañan Jack Bates en el bajo, David Potts (con quien compartió banda en Monaco) en la guitarra y los coros, Martin Rebelski en teclados y programaciones y Paul Kehoe en la batería.

Desde su salida de New Order ha realizado una serie de conciertos recuperando álbumes enteros o una mezcla de canciones de ambos proyectos, como hizo el pasado mes de junio en su presentación en Isle of Wight que fue emitida a través de Sky Arts y estos días ha compartido a través de su canal de Youtube. Un concierto que dedicó a su amigo y también bajista Andy Rourke de The Smiths, recientemente fallecido.

Como nos decía en su última visita a nuestro país cuando le entrevistamos: «He podido desarrollarme en el papel de cantante y creo que incluso Ian estaría de acuerdo en que hago un buen trabajo». Puedes comprobarlo a continuación.

Estas fueron las canciones interpretadas por Peter Hook & The Light

She’s Lost Control

Shadowplay

Ceremony

Transmission

Blue Monday

Regret

Temptation

True Faith

Love Will Tear Us Apart

Disfruta del concierto de Peter Hook & The Light en Isle of Wight